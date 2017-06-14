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В ЗВО начались учения оперативно-тактической и морской авиации

15.06.2017 РИА Новости 216 0
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Посадка самолета Су-34. Архивное фото
Посадка самолета Су-34. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Ульяна Соловьева

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Совместные учения оперативно-тактической авиации объединения, дислоцированного в Воронежской области, и морской авиации Балтфлота стартовали в Западном военном округе, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Группировка отработает перехват различных воздушных целей, в том числе имитирующих крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, выполнит стрельбы и бомбометания на морских полигонах Балтфлота.

"Совместное летно-тактическое учение оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации БФ стартовали в ЗВО. Летчики оперативно-тактической авиации, дислоцированные в Воронежской области, приступили к отработке совместных действий с истребителями морской авиации БФ над Балтийским морем. Учебно-тренировочные полеты проводятся со строгим соблюдением международных норм использования воздушного пространства", - сказал Мугинов.

По его информации, в ходе учений истребители-бомбардировщики Су-34 перебазировались из Воронежской области на один из оперативных аэродромов Калининградской области. В дальнейшем экипажи Су-34 отработают совместные действия с экипажами и летчиками различных классов морской авиации БФ.

"Учение носит плановый характер и продлится до конца текущей недели. В нем задействовано до 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации, а также более 200 военнослужащих летного и летно-технического состава", - отметил представитель ЗВО.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Продукция
Су-34
Компании
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