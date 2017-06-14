Холдинг "Швабе" усовершенствовал производство ситалла - пресс-служба
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Лыткаринский завод оптического стекла
Источник: Ростех
Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) модернизировал производство ситалла - основного материала подложек зеркал диаметром до трех метров для крупногабаритных астрономических телескопов наземного и космического базирования, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех", в состав которого входит предприятие.
"За счет модернизации системы повысилась энергоэффективность стекловаренного участка и усилился контроль качества термической обработки ситалла - сейчас он проводится по четырем точкам вместо двух. Для каждой заготовки разрабатывается свой технологический процесс отжига, который выполняется программой автоматически", - сказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.
По информации пресс-службы, сенсорная панель оператора позволяет наглядно контролировать процесс отжига и вносить необходимые корректировки согласно режиму. В случае его отклонения от заданных параметров на сенсорной панели появляется информационное сообщение для оператора. Все данные архивируются в компьютерной системе SCADA, что обеспечивает высокий уровень контроля процесса и его результатов.
"Ранее система управления состояла из четырех несвязанных между собой регуляторов температуры, каждый из которых отвечал за отдельную зону нагрева заготовки. В рамках работ по модернизации была установлена автоматизированная система управления технологическим процессом, учитывающая температуру каждой зоны. Сегодня можно изменять ее на каждом из нагревателей согласно техническому процессу", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что ЛЗОС занимает 98% российского рынка оптических материалов. Предприятие выпускает широкую номенклатуру стекол, включая ситалл. Во всем мире технологией его изготовления владеют лишь две компании, в том числе "Швабе".
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14.06.2017
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