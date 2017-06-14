Ракета "Союз" с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур
|
|
Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном
Источник: SpaceX / Globallookpress.com
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".
По информации ЦНИИмаш, программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения грузового корабля с МКС. Ожидается, что стыковка "Прогресс МС-06" со станцией произойдет 16 июня в 14:42 мск.
Корабль доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо и системы дозаправки, воду и сжатые газы, а также оборудование для научных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53", ТНС-О № 2.
|
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.08.2015 РКЦ "Прогресс": летный образец ракеты "Союз-5" ожидаем к 2022 году
24.11.2014 Первый беспилотный испытательный полет пилотируемого транспортного корабля нового поколения должен состояться в 2021
19.10.2011 Когда «Союз» милее «Руси»
16.05.2017 Космодром Байконур. Досье
27.02.2017 Ракеты «Союз» теперь обойдутся без Украины
15.02.2017 Роскосмос в конце февраля запустит последнюю в истории ракету "Союз-У"
18.01.2017 Выход космонавтов в космос могут перенести из-за потери скафандра
05.12.2016 В Россию вернулся "Прогресс"