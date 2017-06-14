Ракета "Союз" с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур



Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном

Источник: SpaceX / Globallookpress.com Старт ракеты «Союз-2.1а» на ВосточномИсточник: SpaceX / Globallookpress.com

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".

По информации ЦНИИмаш, программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения грузового корабля с МКС. Ожидается, что стыковка "Прогресс МС-06" со станцией произойдет 16 июня в 14:42 мск.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо и системы дозаправки, воду и сжатые газы, а также оборудование для научных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53", ТНС-О № 2.