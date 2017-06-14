Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Ракета "Союз" с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур

15.06.2017 RNS 121 0
0
Понравилась новость?
 0
Старт ракеты «Союз-2.1а»
Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном
Источник: SpaceX / Globallookpress.com

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".

По информации ЦНИИмаш, программой полета предусмотрена двухсуточная схема сближения грузового корабля с МКС. Ожидается, что стыковка "Прогресс МС-06" со станцией произойдет 16 июня в 14:42 мск.

Корабль доставит на Международную космическую станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо и системы дозаправки, воду и сжатые газы, а также оборудование для научных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53", ТНС-О № 2.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
МКС
Наноиндустрия
Прогресс ТГК
Союз РН
Союз-2 РН

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.06 12:46
  • 4
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 15.06 12:16
  • 109
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 15.06 12:13
  • 28
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году
  • 15.06 11:59
  • 28
Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
  • 15.06 11:57
  • 4
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 15.06 11:52
  • 8
"Наш ответ будет более грубый, но эффективный"
  • 15.06 11:48
  • 3
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 15.06 11:45
  • 96
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 11:30
  • 69
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 15.06 11:17
  • 2
США выпускают в океан "Тритонов"
  • 15.06 10:57
  • 5
Перспективный двигатель на 30 т тяги можно создать за 4-5 лет
  • 15.06 10:56
  • 2
ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"
  • 15.06 10:02
  • 4
Корабли размагнитят одной кнопкой
  • 15.06 09:55
  • 2
Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить
  • 15.06 09:15
  • 1
В РСК "МиГ" рассказали о совместном с ОАЭ проекте истребителя пятого поколения
другие обсуждаемые темы