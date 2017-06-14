В Кремле заявили об угрозе "санкционного пике" из-за действий Вашингтона
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Московский Кремль. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Планы США по введению очередных антироссийских ограничений могут обернуться новым санкционным пике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", - подчеркнул он.
При этом Песков предложил оценивать не намерения, а действия. "Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", - добавил пресс-секретарь.
Накануне Песков говорил о том, что Москва негативно относится к американским планам по введению новых санкций.
Конгресс США должен рассмотреть эту инициативу в ближайшие дни. Предполагается, что антироссийские меры включат в законопроект о санкциях против Ирана. При этом речь идет как об ужесточении уже действующих санкций, так и о введении новых. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
Из законопроекта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, следует, в частности, что попавшим под санкции российским банкам могут сократить срок финансирования до 14 дней вместо 90, а энергетикам - до 30 дней.
Как в Вашингтоне аргументируют необходимость новых санкций:
Сенатор-республиканец Джон Маккейн:
- Именно русские пытаются разрушить основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов. Я не видел доказательств того, что они преуспели, но они пытались и все еще пытаются изменить (исход - ред.) выборов.
Представитель Белого дома Сара Сандерс:
- Санкционный режим - лучший инструмент по принуждению России к выполнению своих обязательств. Администрация продолжит работать с конгрессом, чтобы удостовериться, что мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США.
Сенатор-демократ Джоан Шаин:
- Поскольку Кремль вмешивался в наши выборы, это самая многообещающая возможность провести сильный закон о санкциях. Существует соглашение двух партий о том, что мы должны использовать эту возможность и подвести законодательную инициативу к завершению.
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14.06.2017
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