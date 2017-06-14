В Кремле заявили об угрозе "санкционного пике" из-за действий Вашингтона



Московский Кремль. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгения Новоженина Московский Кремль. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгения Новоженина

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Планы США по введению очередных антироссийских ограничений могут обернуться новым санкционным пике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается очередных санкционных устремлений наших коллег: нам не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, но это не наш выбор", - подчеркнул он.

При этом Песков предложил оценивать не намерения, а действия. "Потому что там такое количество планов и устремлений декларируется в последнее время в Вашингтоне, что за всем и не уследишь", - добавил пресс-секретарь.

Накануне Песков говорил о том, что Москва негативно относится к американским планам по введению новых санкций.

Конгресс США должен рассмотреть эту инициативу в ближайшие дни. Предполагается, что антироссийские меры включат в законопроект о санкциях против Ирана. При этом речь идет как об ужесточении уже действующих санкций, так и о введении новых. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

Из законопроекта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, следует, в частности, что попавшим под санкции российским банкам могут сократить срок финансирования до 14 дней вместо 90, а энергетикам - до 30 дней.

Как в Вашингтоне аргументируют необходимость новых санкций:

Сенатор-республиканец Джон Маккейн:

Именно русские пытаются разрушить основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов. Я не видел доказательств того, что они преуспели, но они пытались и все еще пытаются изменить (исход - ред.) выборов.

Представитель Белого дома Сара Сандерс:

Санкционный режим - лучший инструмент по принуждению России к выполнению своих обязательств. Администрация продолжит работать с конгрессом, чтобы удостовериться, что мы предпринимаем наилучшие действия, соответствующие внешнеполитическим интересам США.

Сенатор-демократ Джоан Шаин: