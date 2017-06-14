Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый комплекс обороны защитит Ту-160М2 от всех типов ракет

15.06.2017 Lenta.ru 328 0
0
Понравилась новость?
 +1
Самолеты Ту-160М1 и Ил-78М
Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М1 (название «Василий Сенько», бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-94114, серийный номер 6-02) ВКС России имитирует дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78М (бортовой номер "50 синий", регистрационный номер RF-94275, заводской номер 1003403079, серийный номер 77-10) во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая. Снимок 13.04.2016
Источник: Петр Бутовский / Jane's

Новый комплекс обороны для модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 сможет защитить самолеты от всех типов ракет. Об этом в среду, 14 июня, сообщил ТАСС советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"Мы понимаем, что там будет стоять принципиально новый комплекс обороны, который разрабатывается в новой опытно- конструкторской работе. Он будет защищать от всех возможных типов ракет", — сказал он. Михеев добавил, что комплекс будет обнаруживать цели на расстоянии в несколько сотен километров.

По словам гендиректора, этому самолету нужна высокоточная навигация. "В этом смысле все будет принципиально новое. Туда будут ставиться бесплатформенная инерциальная навигационная система, новая астронавигационная система и еще целый ряд приборов, в том числе новая спутниковая навигационная система", — пояснил Михеев.

Бортовой комплекс обороны — это связанные между собой технические средства, предназначенные для определения и классификации угрозы поражения защищаемого объекта, а также для ее нейтрализации.

В апреле президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что военные получат в общей сложности от 30 до 50 стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, который по боевым возможностям будет в 2,5 раза мощнее Ту-160. Серийное производство машин должно начаться с 2021 года.

Идею начать выпуск бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте министр обороны Сергей Шойгу высказал в 2015 году в ходе посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова — филиала компании "Туполев". В мае того же года президент России Владимир Путин поручил возобновить производство этих самолетов.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
КРЭТ
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.06 12:46
  • 4
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 15.06 12:16
  • 109
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 15.06 12:13
  • 28
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году
  • 15.06 11:59
  • 28
Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
  • 15.06 11:57
  • 4
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 15.06 11:52
  • 8
"Наш ответ будет более грубый, но эффективный"
  • 15.06 11:48
  • 3
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 15.06 11:45
  • 96
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 11:30
  • 69
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 15.06 11:17
  • 2
США выпускают в океан "Тритонов"
  • 15.06 10:57
  • 5
Перспективный двигатель на 30 т тяги можно создать за 4-5 лет
  • 15.06 10:56
  • 2
ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"
  • 15.06 10:02
  • 4
Корабли размагнитят одной кнопкой
  • 15.06 09:55
  • 2
Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить
  • 15.06 09:15
  • 1
В РСК "МиГ" рассказали о совместном с ОАЭ проекте истребителя пятого поколения
другие обсуждаемые темы