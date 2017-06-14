Новый комплекс обороны защитит Ту-160М2 от всех типов ракет



Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М1 (название «Василий Сенько», бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-94114, серийный номер 6-02) ВКС России имитирует дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78М (бортовой номер "50 синий", регистрационный номер RF-94275, заводской номер 1003403079, серийный номер 77-10) во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая. Снимок 13.04.2016

Источник: Петр Бутовский / Jane's Модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М1 (название «Василий Сенько», бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-94114, серийный номер 6-02) ВКС России имитирует дозаправку в воздухе от самолета-заправщика Ил-78М (бортовой номер "50 синий", регистрационный номер RF-94275, заводской номер 1003403079, серийный номер 77-10) во время репетиции воздушной части Парада Победы в Москве 9 мая. Снимок 13.04.2016Источник: Петр Бутовский / Jane's

Новый комплекс обороны для модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 сможет защитить самолеты от всех типов ракет. Об этом в среду, 14 июня, сообщил ТАСС советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.

"Мы понимаем, что там будет стоять принципиально новый комплекс обороны, который разрабатывается в новой опытно- конструкторской работе. Он будет защищать от всех возможных типов ракет", — сказал он. Михеев добавил, что комплекс будет обнаруживать цели на расстоянии в несколько сотен километров.

По словам гендиректора, этому самолету нужна высокоточная навигация. "В этом смысле все будет принципиально новое. Туда будут ставиться бесплатформенная инерциальная навигационная система, новая астронавигационная система и еще целый ряд приборов, в том числе новая спутниковая навигационная система", — пояснил Михеев.

Бортовой комплекс обороны — это связанные между собой технические средства, предназначенные для определения и классификации угрозы поражения защищаемого объекта, а также для ее нейтрализации.

В апреле президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что военные получат в общей сложности от 30 до 50 стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, который по боевым возможностям будет в 2,5 раза мощнее Ту-160. Серийное производство машин должно начаться с 2021 года.

Идею начать выпуск бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте министр обороны Сергей Шойгу высказал в 2015 году в ходе посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова — филиала компании "Туполев". В мае того же года президент России Владимир Путин поручил возобновить производство этих самолетов.