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Источник прокомментировал работу российских боевых пловцов в Сирии

15.06.2017 Lenta.ru 308 0
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Tartus
Российский моряк в сирийском порту Тартус. Источник: www.mk.ru

Работа российских боевых пловцов в Сирии, охраняющих корабли в порту и на рейде Тартуса, является продолжением принятой в СССР практики использования военно-морского спецназа для защиты отечественного судоходства и боевых кораблей в опасных водах. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в российских силовых структурах.

"Это традиционное для наших боевых пловцов направление работы. Со второй половины 1960-х и практически до самого распада СССР с последующим свертыванием зарубежного присутствия наши специалисты действовали в Африке, во Вьетнаме, на Кубе, в других странах Латинской Америки. В их задачи входило противодействие ПДСС (подводным диверсионным силам и средствам), а проще говоря — охрана советских кораблей на рейдах и в портах от возможных атак со стороны вражеских подводных диверсантов", — отметил собеседник редакции.

В среду, 14 июня РИА Новости сообщило о наличии в Сирии российских боевых пловцов, охраняющих корабли в порту и на рейде базы Тартус.

"В Тартусе работают все категории боевых пловцов: минеры, инженеры, разведчики, отрабатывается целый комплекс мероприятий, начиная от противодиверсионного и противоминного охранения кораблей, заканчивая разведкой наиболее удобных мест на побережье, куда могли бы высадиться боевые пловцы противника. Можно сказать, что подразделения ПДСС Черноморского флота получают реальный боевой опыт в условиях Средиземного моря", — сказал собеседник редакции.

В настоящее время подразделения боевых пловцов ВМФ России входят в состав отрядов борьбы с ПДСС (13 отрядов на всех четырех флотах) и четырех морских разведывательных пунктов (по одному на каждом флоте).
14.06.2017
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Страны
Вьетнам
Россия
Сирия
Проекты
ЧФ

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