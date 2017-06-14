Танковая дивизия в Подмосковье получила партию самоходных гаубиц "Мста-С"
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Самоходная артиллерийская установка “МСТА-С”. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" поступили на вооружение Таманской и Кантемировской дивизий Первой гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской области, сообщила в среду пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
Новая техника примет участие в боевых стрельбах артиллерии Первой гвардейской танковой армии, назначенных на заключительный этап летнего периода обучения.
"Несколько десятков единиц САУ 2С19М2 "Мста-С" поступили на вооружение соединений и воинских частей Первой гвардейской танковой армии, дислоцированных в Московской области. Военнослужащие артиллерийских подразделений Таманской и Кантемировской дивизий завершили прием боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и ее постановку на вооружение", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что экипажи САУ прошли соответствующее переобучение. Боевые машины размещены в специально возведенных парках с необходимой инфраструктурой.
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14.06.2017
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