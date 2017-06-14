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Оптические наконечники Росэлектроники будут использованы в космических аппаратах

15.06.2017 ОАО «Росэлектроника» 527 0
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Оптические наконечники
Оптические наконечники
Источник: http://rostec.ru/

Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех готовятся к выпуску керамических оптических наконечников для работы в составе оборудования космических летательных аппаратов.


В настоящее время московское АО «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» проводит необходимые работы на производственном участке по подготовке выпуска нестандартных наконечников типоразмера 1,25х3 мм, которые планируется использовать в бортовых радиационно-стойких оптических модулях, предъявляющих значительные требования к массогабаритным характеристикам волоконно-оптических узлов.


Пробную партию новых изделий объемом 300 штук предполагается направить заказчику до конца 2017 года. В дальнейшем поставки могут составить до 5 тыс. шт. в год.


Как сообщалось ранее, в текущем году «Техномаш», который является единственным производителем керамических оптических наконечников для соединителей волоконно-оптических линий связи в России, значительно расширило номенклатуру выпускаемых изделий. Предприятие, в частности, выпускает наконечники типоразмеров 2,5х12,7 мм (форм-фактор в международной классификации SZ-3F1, применяемый в разъемах SC, ST, FC), 2,5х10,5 мм (форм-фактор в международной классификации - SZ-3A1, применяемый в разъемах SC, ST, FC), а также 1,25х6,5 мм (LCNZ -1, применяемый в разъемах LC). При этом изделия выпускаются с полировкой торцов разного типа - APC и UPC, а также запрессованными во втулки других конструкций. Всего номенклатура выпускаемых наконечников включает 42 позиции.


Изделия поставляются ряду заказчиков, работающим в интересах ПАО «РКК «Энергия», а также ООО «Научно-производственное объединение программные комплексы реального времени» (НПО ПКРВ), АО «Центр волоконно-оптических систем передачи информации» (Центр ВОСПИ), ООО «НПФ «Дилаз».


Кроме того, предприятие осуществляет изготовление нестандартных наконечников по техническим требованиям заказчика.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
Энергия РКК

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