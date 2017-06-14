Оптические наконечники Росэлектроники будут использованы в космических аппаратах



Оптические наконечники

Источник: http://rostec.ru/ Оптические наконечникиИсточник: http://rostec.ru/

Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех готовятся к выпуску керамических оптических наконечников для работы в составе оборудования космических летательных аппаратов.

В настоящее время московское АО «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» проводит необходимые работы на производственном участке по подготовке выпуска нестандартных наконечников типоразмера 1,25х3 мм, которые планируется использовать в бортовых радиационно-стойких оптических модулях, предъявляющих значительные требования к массогабаритным характеристикам волоконно-оптических узлов.

Пробную партию новых изделий объемом 300 штук предполагается направить заказчику до конца 2017 года. В дальнейшем поставки могут составить до 5 тыс. шт. в год.

Как сообщалось ранее, в текущем году «Техномаш», который является единственным производителем керамических оптических наконечников для соединителей волоконно-оптических линий связи в России, значительно расширило номенклатуру выпускаемых изделий. Предприятие, в частности, выпускает наконечники типоразмеров 2,5х12,7 мм (форм-фактор в международной классификации SZ-3F1, применяемый в разъемах SC, ST, FC), 2,5х10,5 мм (форм-фактор в международной классификации - SZ-3A1, применяемый в разъемах SC, ST, FC), а также 1,25х6,5 мм (LCNZ -1, применяемый в разъемах LC). При этом изделия выпускаются с полировкой торцов разного типа - APC и UPC, а также запрессованными во втулки других конструкций. Всего номенклатура выпускаемых наконечников включает 42 позиции.

Изделия поставляются ряду заказчиков, работающим в интересах ПАО «РКК «Энергия», а также ООО «Научно-производственное объединение программные комплексы реального времени» (НПО ПКРВ), АО «Центр волоконно-оптических систем передачи информации» (Центр ВОСПИ), ООО «НПФ «Дилаз».

Кроме того, предприятие осуществляет изготовление нестандартных наконечников по техническим требованиям заказчика.