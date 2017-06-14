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Гендиректор РСК "МиГ" в интервью "Коммерсанту": "МиГ" и "Сухой" войдут в дивизион военной авиации на равных правах

15.06.2017 ЦАМТО 145 0
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МиГ-1.44 (МФИ)
Прототип легкого истребителя МиГ-1.44 (МФИ) на авиасалоне МАКС. Жуковский, август 2015 года
Источник: Марина Лысцева / ТАСС

ЦАМТО, 14 июня. Гендиректор российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко в интервью "Коммерсанту" сообщил, что Министерство обороны пока не заказывало дополнительные корабельные истребители.

"Имеющееся сейчас количество МиГ-29К достаточно для эксплуатации на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Когда возникнет потребность в увеличении, мы готовы будем ее восполнить", – пояснил И.Тарасенко.

В интервью "Коммерсанту" И.Тарасенко ответил на большое количество вопросов. Ниже приведены некоторые их них.

Какой прирост Вы прогнозируете?

– 2016 год мы завершили с выручкой на уровне 56,7 млрд. руб. с чистой прибылью 5,6 млрд. руб. В 2017 году рассчитываем увеличить выручку примерно на 15-17%. Мы ведем существующие проекты, учитывая то, что наше предприятие должно приносить деньги.

В каком состоянии находится проект турбовинтового самолета Ил-114? Каким видите стартовый заказ?

– Будет развернуто серийное производство. Все зависит от системы продаж, которую организовывает ОАК. Программу послепродажного обслуживания в части РСК МиГ мы начали разрабатывать уже сейчас. К старту производства машина будет полностью в цифровом формате. Запуск документации будет происходить в КБ Ильюшина, потом передаваться в ОКБ Микояна, а дальше идти на наши производственные площадки – это Нижний Новгород и Луховицы, а также к ряду наших смежников, которые участвуют в проекте… Мы рассчитываем, что будет произведено около 300 самолетов.

Как обстоят дела с реализацией военных контрактов?

– В 2016 году мы поставили военным все корабельные истребители МиГ-29К и истребители МиГ-29СМТ. Также мы завершили длительный контракт 2004 года по поставке корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ ВМС Индии, сейчас находимся на этапе реализации наших контрактных обязательств по послепродажному обслуживанию этих самолетов. В рамках программы Make in India мы с нашими партнерами разворачиваем в Индии ремонтные мощности, создаем там склады запчастей, обеспечиваем минимальный возврат деталей для того, чтобы максимально повысить боеготовность этих самолетов.

Кроме Индии есть еще примеры совместных программ?

– Мы делали офсетные программы в Перу, когда модернизировали самолеты там. Предлагали такие программы ряду других стран, с которыми мы работаем.

Индия и Перу, какие-то еще крупные есть партнеры?

– Скажу обтекаемо: это Ближний Восток и Латинская Америка. Все наши контракты идут в графике, а по некоторым из них мы вышли на опережение.

Какой экспортный потенциал видите у МиГ-35 и в рамках новой госпрограммы вооружений?

– На презентации данного истребителя в Луховицах присутствовали представители 30 стран, в том числе все государства, которые уже имеют на вооружении самолеты МиГ-29. Это и есть наши потенциальные клиенты, с некоторыми из них мы ведем переговоры. Что касается нашего главного внутреннего заказчика – Минобороны РФ, то самолет будет закуплен в рамках новой госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2025 года. Сейчас МиГ-35 проходит летные испытания, по их итогам будет заключение твердого контракта.

В СМИ проходила информация, что компания "Сухой" и РСК "МиГ" могут быть соединены в один актив. Как можете прокомментировать?

– Речь не о соединении в один актив, а о работе в рамках дивизиона. Стратегия ОАК подразумевает последовательное дивизиональное распределение всех своих активов по типам авиации: транспортная, боевая, гражданская, специальная. Вполне логично, что в этих рамках "МиГ" и "Сухой" входят в дивизион военной авиации. Это не новость. Наша работа полностью координируется ОАК.

То есть речь о фактическом слиянии не идет?

– Оба предприятия войдут в дивизион военной авиации на равных правах, никто никого не будет поглощать. Но, естественно, вторичные и дублирующие функции у каждого из предприятий будут отсечены. Это стандартная мировая практика. Убежден, что все это позволит повысить эффективность ключевых процессов в обеих компаниях.

Работа над проектом с ОАЭ по созданию совместного истребителя началась?

— На IDEX-2017 в Абу-Даби было подписано соглашение с ОАЭ, подразумевающее, что концептуально наши коллеги готовы вместе с нами создавать легкий многофункциональный самолет пятого поколения. Принципиальное решение о том, что мы идем по этому пути, уже было принято. Сейчас мы находимся на стадии проработки сроков реализации этого проекта.

Каким вы видите развитие беспилотной авиации на предприятии?

— За беспилотной тематикой будущее. Операция, которую наши вооруженные силы проводят в Сирии, показала, что недооценивать роль беспилотной авиации в конфликтах нельзя. Наш задел, который создавался с начала 2000-х, оказался очень кстати, многие наработки сейчас реализуются в нашем конструкторском бюро. Речь идет о беспилотниках легкого типа, способных выполнять разведывательные задачи, вести радиоэлектронную борьбу и наносить удары по объектам противника. Собственно, по этим трем направлениям мы и формируем свои предложения. Могу раскрыть секрет: будет и беспилотник, который сможет совместить все эти функции.

Полностью интервью Ильи Тарасенко опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Коммерсант".
14.06.2017
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Индия
ОАЭ
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