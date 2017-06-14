Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Тихоокеанский флот прибыли участники "Морского десанта-2017"

15.06.2017 РИА Новости 140 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения. Архивное фото
Учения. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Команды со всей России прибыли в Приморье для участия в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-морского флота "Морской десант-2017", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"На Тихоокеанский флот прибыли команды от Северного, Черноморского и Балтийского флотов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Каспийской флотилии и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Всего для участия в "Морском десанте-2017" в Приморский край прибыло более 200 морских пехотинцев и курсантов в составе шести команд", - сообщил Матвеев.

Сейчас участники изучают трассу и возведенные на ней препятствия, места проведения соревнований по физической и огневой подготовке, осматривают полигон береговых войск ТОФ "Бамбурово".

В ближайшие дни командам предстоит принять технику и вооружение. После этого экипажи на авто- и вододроме полигона начнут совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням.

Торжественная церемония открытия конкурса "Морской десант-2017" состоится 19 июня на полигоне "Бамбурово". Конкурс продлится до 29 июня.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
КФ
ТОФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.06 12:46
  • 4
ОДК идет в аддитивный отрыв
  • 15.06 12:16
  • 109
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 15.06 12:13
  • 28
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 году
  • 15.06 11:59
  • 28
Россия и Казахстан договорились ускорить финансирование программы создания ракеты "Союз-5" - Рогозин
  • 15.06 11:57
  • 4
Белорусский спецназ вооружат штурмовым гранатомётом
  • 15.06 11:52
  • 8
"Наш ответ будет более грубый, но эффективный"
  • 15.06 11:48
  • 3
Слухи: 500 танков Т-90МС для Египта
  • 15.06 11:45
  • 96
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 15.06 11:30
  • 69
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 15.06 11:17
  • 2
США выпускают в океан "Тритонов"
  • 15.06 10:57
  • 5
Перспективный двигатель на 30 т тяги можно создать за 4-5 лет
  • 15.06 10:56
  • 2
ВМФ России в 2018 году получит еще одну подлодку проекта "Лада"
  • 15.06 10:02
  • 4
Корабли размагнитят одной кнопкой
  • 15.06 09:55
  • 2
Ударный дрон "МиГа" нельзя обнаружить
  • 15.06 09:15
  • 1
В РСК "МиГ" рассказали о совместном с ОАЭ проекте истребителя пятого поколения
другие обсуждаемые темы