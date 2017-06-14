На Тихоокеанский флот прибыли участники "Морского десанта-2017"
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Учения. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн - РИА Новости. Команды со всей России прибыли в Приморье для участия в конкурсе по полевой выучке среди подразделений морской пехоты береговых войск Военно-морского флота "Морской десант-2017", сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"На Тихоокеанский флот прибыли команды от Северного, Черноморского и Балтийского флотов, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Каспийской флотилии и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Всего для участия в "Морском десанте-2017" в Приморский край прибыло более 200 морских пехотинцев и курсантов в составе шести команд", - сообщил Матвеев.
Сейчас участники изучают трассу и возведенные на ней препятствия, места проведения соревнований по физической и огневой подготовке, осматривают полигон береговых войск ТОФ "Бамбурово".
В ближайшие дни командам предстоит принять технику и вооружение. После этого экипажи на авто- и вододроме полигона начнут совершенствовать навыки вождения бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву, а также отрабатывать ведение огня из вооружения бронетранспортеров, гранатометов и стрелкового оружия по различным мишеням.
Торжественная церемония открытия конкурса "Морской десант-2017" состоится 19 июня на полигоне "Бамбурово". Конкурс продлится до 29 июня.
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14.06.2017
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