Российская авиация вернулась на свои аэродромы после учений в Таджикистане
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Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М
Источник: © ТАСС
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская военная авиация вернулась на аэродромы базирования после совместных учений "Душанбе-Антитеррор-2017", завершившихся в начале июня в Таджикистане, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.
"Российские летчики успешно выполнили план учебно-тренировочных полетов в районе таджико-афганской границы, десантировали подразделения спецназа и ВДВ, технику и грузы военного назначения, нанесли ракетные и бомбовые удары по целям на сложном рельефе", - сказал он.
По его словам, авиация обеспечила воздушную поддержку мотострелковых подразделений и личного состава силовых структур Таджикистана в ходе выполнения задач по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горах.
Рощупкин добавил, что Россия направила на двусторонние учения 30 самолетов и вертолетов.
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14.06.2017
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