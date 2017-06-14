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Российская авиация вернулась на свои аэродромы после учений в Таджикистане

15.06.2017 РИА Новости 121 0
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Су-24М
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М
Источник: © ТАСС

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российская военная авиация вернулась на аэродромы базирования после совместных учений "Душанбе-Антитеррор-2017", завершившихся в начале июня в Таджикистане, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

"Российские летчики успешно выполнили план учебно-тренировочных полетов в районе таджико-афганской границы, десантировали подразделения спецназа и ВДВ, технику и грузы военного назначения, нанесли ракетные и бомбовые удары по целям на сложном рельефе", - сказал он.

По его словам, авиация обеспечила воздушную поддержку мотострелковых подразделений и личного состава силовых структур Таджикистана в ходе выполнения задач по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горах.

Рощупкин добавил, что Россия направила на двусторонние учения 30 самолетов и вертолетов.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ

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