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КРЭТ разрабатывает новую поляризационную РЛС

15.06.2017 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 1160 0
Разделы: Авиация
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Истребитель Су-35
Второй опытный образец российского истребителя Су-35 (Су-35-2; бортовой номер "902"), схема окраски которого положена в основу новой схемы имитационной окраски "shark" истребителей F-16C из состава 64-й эскадрильи "агрессоров" ВВС США
Источник: АО "Компания "Сухой"

Новый радар сможет лучше распознавать неподвижные наземные цели. Научно-исследовательские работы по созданию новой бортовой радиолокационной станции (БРЛС) ведутся на Государственном Рязанском приборном заводе (входит в КРЭТ). Радар использует принципы поляризационной селекции для лучшего определения неподвижных целей на фоне поверхности земли.


В отличие от большинства известных БРЛС, работающих на одной фиксированной линейной поляризации, перспективная разработка Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ) для измерения параметров целей реализует излучение и прием на двух ортогональных поляризациях с совместной обработкой результатов измерений. При этом существенно увеличивается количество измеряемых параметров, что обеспечивает расширение функциональных возможностей БРЛС в части обнаружения неподвижных целей на фоне поверхности земли, с одновременным расширением возможностей локатора за счет селекции наблюдаемых объектов по поляризационному признаку.


«Данное направление развития бортовых радиолокационных станций крайне актуально, – подчеркнул первый заместитель технического директора – директор научно-технического центра ГРПЗ Сергей Шелухин. – Успех наших научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ позволит в перспективе совершить шаг в качественном развитии бортовых радиолокационных средств».


В основе создания нового изделия – многолетний опыт Государственного Рязанского приборного завода по серийному производству и разработке бортовых радиолокационных станций.


КРЭТ является крупным российским разработчиком и производителем сложной радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. Лучшие российские самолеты типа МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35 оснащены бортовыми радиолокационными станциями и системами управления вооружением, производимыми на рязанском заводе Концерна. Предприятию также доверено производство инновационного радара для самолета пятого поколения Т-50.
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
ГРПЗ
КРЭТ

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