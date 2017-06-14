Российские зенитчики провели стрельбы на побережье Азовского моря
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ПЗРК ИГЛА. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Иван Руднев
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, на побережье Азовского моря в рамках подготовки к конкурсу "Чистое небо" Армейских международных игр-2017, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В рамках подготовки к Армейским международным играм "Чистое небо-2017" военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили боевые стрельбы из ПЗРК "Игла" и зенитных установок ЗУ-23 с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели", - говорится в сообщении.
По данным министерства, стрельбы проводились на специально оборудованном участке морского побережья Азовского моря в Краснодарском крае.
Кроме того, в ходе предстоящего всеармейского этапа АрМИ военнослужащие посоревнуются в вождении автомобилей КамАЗ и бронетранспортеров БТР-80 по пересеченной местности с преодолением различных препятствий.
Сообщается, что военнослужащие из автоматов АК-74 должны будут на удалении до 500 метров поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа "Атака" преодолеть различные препятствия: "лабиринт", "ров", "разрушенный мост" и "лестница".
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14.06.2017
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