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Российские зенитчики провели стрельбы на побережье Азовского моря

15.06.2017 РИА Новости 304 0
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ПЗРК ИГЛА. Архивное фото
ПЗРК ИГЛА. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Иван Руднев

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны провели боевые стрельбы по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, на побережье Азовского моря в рамках подготовки к конкурсу "Чистое небо" Армейских международных игр-2017, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках подготовки к Армейским международным играм "Чистое небо-2017" военнослужащие подразделений противовоздушной обороны выполнили боевые стрельбы из ПЗРК "Игла" и зенитных установок ЗУ-23 с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели", - говорится в сообщении.

По данным министерства, стрельбы проводились на специально оборудованном участке морского побережья Азовского моря в Краснодарском крае.

Кроме того, в ходе предстоящего всеармейского этапа АрМИ военнослужащие посоревнуются в вождении автомобилей КамАЗ и бронетранспортеров БТР-80 по пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Сообщается, что военнослужащие из автоматов АК-74 должны будут на удалении до 500 метров поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа "Атака" преодолеть различные препятствия: "лабиринт", "ров", "разрушенный мост" и "лестница".
14.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Атака
БТР-80
Игла ЗРК
Небо РЛК
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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