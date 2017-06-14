Космический грузовик "Прогресс МС-06" доставит наноспутники на МКС



Двухступенчатая ракета-носитель «Союз-2-1в», космодром Плесецк 2013г. 28 декабря 2013г в 16.30 мск, произведен первый успешный пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1в» с блоком выведения (БВ) «Волга» и КА «Аист».

Источник: ЦСКБ "Прогресс" Двухступенчатая ракета-носитель «Союз-2-1в», космодром Плесецк 2013г. 28 декабря 2013г в 16.30 мск, произведен первый успешный пуск ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1в» с блоком выведения (БВ) «Волга» и КА «Аист».Источник: ЦСКБ "Прогресс"

Планируется, что "Прогресс МС-06" будет находиться в составе станции до первых чисел декабря 2017 года, после чего будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Транспортный космический корабль "Прогресс МС-06", на борту которого находится около 2,4 тонны различных грузов, включая наноспутники, будет запущен к Международной космической станции с космодрома Байконур (Казахстан) с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а", сообщили ТАСС в Центре управления полетами (ЦУП).

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-06" запланирован 14 июня 2017 года в 12:20 мск. Корабль доставит на МКС около 2,5 тонн различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, воду, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе два наноспутника "Танюша-ЮЗГУ", наноспутники "Сфера-53" и ТНС-0 №2", - сказали в ЦУПе.

Примерно через девять с половиной минут после старта ракета выведет корабль на низкую околоземную орбиту. После отделения от ракеты корабль в автоматическом режиме продолжит двухсуточный полет к МКС. Стыковка запланирована на 16 июня в 14:42 мск. Сближение корабля с МКС и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" планируется проводить в автоматическом режиме, контролировать автоматику будет находящийся на станции российский космонавт Федор Юрчихин.

Это будет второй российский грузовик, отправившийся к МКС в этом году. Предыдущий стартовал 22 февраля 2017 года, следующий должен отправиться в космос 12 октября. Планируется, что "Прогресс МС-06" будет находиться в составе МКС до первых чисел декабря 2017 года, после чего будет сведен с орбиты и затоплен в Тихом океане.

"Танюши"

"Танюша-ЮЗГУ" №1 и №2 разработаны коллективом Юго- Западного государственного университета совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли. Планируется, что они, как и другие наноспутники, будут запущены в космос во время выхода российских космонавтов для работы на внешней поверхности МКС в середине августа. Эти два наноспутника после запуска экипажем МКС в автономный полет будут передавать на Землю телеметрию, проводить обмен данными между собой и передавать информацию о расположении по отношению другу к другу, проводить съемку земной поверхности.

Помимо этого, спутники будут передавать в радиоэфир поздравления в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли и 160-летия теоретика космонавтики Константина Циолковского. Поздравления будут передаваться на русском, английском, испанском и китайском языках. Планируется, что на орбите полета МКС данные наноспутники смогут проработать от пяти месяцев до полутора лет.

"Танюша" - не первые спутники этого вуза, отправившиеся в космос. В 2014 году с борта МКС был запущен наноспутник "Часки-1". Помимо того, специалисты вуза помогли своим коллегам из Томского политехнического университета изготовить спутник "Томск ТПУ-120", который уже год ждет своего запуска на МКС.

"Сфера" и технологический наноспутник

Первый спутник "Сфера-53" был запущен в открытый космос в 2012 году. Его запуск был посвящен 55-летию запуска первого искусственного спутника Земли - "Спутник-1" (ПС-1). Как и первый аппарат, "Сфера-53" 2017-го года создана по облику первого советского спутника, но без выпирающих антенн. Число 53 обозначает диаметр сферы.

ТНС-0 №2 - второй аппарат программы испытания спутников серии "ТНС" (технологический наноспутник) разработки компании "Российские космические системы". ТНС-0 №2 предназначен для экспериментальной отработки новых технологий управления спутниками дистанционного зондирования Земли. Во время полета также будут испытаны новые оптические датчики системы ориентации, разработанные в РКС.

От первого подобного космического аппарата, разработанного в РКС и запущенного в 2005 году, ТНС-0 №2 отличается усовершенствованной конструкцией. Его питание обеспечивает система, состоящая из солнечных батарей и аккумулятора, расширены функции бортового компьютера, снижен уровень ее энергопотребления.

Первый наноспутник ТНС-0 №1 был запущен с борта МКС в 2005 году. Космический аппарат успешно выполнил программу летных испытаний, во время которых было протестировано более десяти новых технологий и приборов.

Ожидается, что ТНС-0 №2 проработает на орбите три месяца.