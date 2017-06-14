Под Воронежем начнется всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017"
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Подготовка к соревнованиям "Авиадартс"
Источник: www.arms-expo.ru
В соревнованиях примут участие экипажи самолетов Ту-22М3, Ил-76 и Ан-12, Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, Су-34 и Су-24, Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-24
ВОРОНЕЖ, 14 июня. /ТАСС/. Одно из самых зрелищных состязаний Армейских международных игр - всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" - стартует в Воронежской области. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, летчики со всей страны будут соревноваться с 14 по 27 июня на полигоне Погоново.
"Лучшие летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уже готовятся к состязаниям. В предстоящем этапе конкурса примут участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, соединений и частей ВКС и военных округов", - рассказали в военном ведомстве.
Сейчас на полигоне завершают подготовку инфраструктуры и мишеней. Всего в конкурсе будет задействовано более 100 самолетов и вертолетов.
В соревнованиях примут участие экипажи самолетов Ту-22М3, военно-транспортных Ил-76 и Ан-12, истребителей Су-27, Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, бомбардировщиков Су-34 и Су-24, штурмовиков Су-25, а также вертолетов Ми-8, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35 и Ми-24.
"В ходе соревнований все летчики сдадут зачеты по теоретической и физической подготовке, выполнят нормативы воздушной разведки и техники пилотирования. Завершится всеармейский этап стрельбами по наземным целям на полигоне", - отметили в военном ведомстве.
Наибольшее количество баллов конкурсанты получат за боевое применение и технику пилотирования. Победители всероссийского этапа "Авиадартс-2017" будут представлять Россию на международных состязаниях, которые пройдут в августе в Китае.
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14.06.2017
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