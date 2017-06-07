Успешно завершены испытания крыла SSJ100 под установку законцовок
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Сборка Sukhoi Superjet 100 на заводе в Комсомольске- на-Амуре
Источник: rusrep.ru
Успешно проведены статические испытания консоли крыла самолета Sukhoi Superjet 100 под установку горизонтальных законцовок.
Испытания были направлены на проверку прочности элементов конструкции посредством приложения расчётной нагрузки к крылу и макету законцовки с помощью специального оборудования. После разгрузки испытуемого объекта не выявлено деформаций и разрушений, что свидетельствует об успешном завершении испытаний. Результаты будут учитываться при оформлении заключения о прочности крыла самолета SSJ100 с установленной горизонтальной законцовкой крыла.
Внедрение в конструкцию крыла законцовок повлекло за собой изменение нагрузок, действующих на него в полете, поэтому отдельные зоны существующего крыла были усилены с учетом нового распределения нагрузок.
Использование законцовок улучшит взлетно-посадочные характеристики, увеличит топливную эффективность Sukhoi Superjet 100 и дальность полета не менее чем на 3%, кроме того, ожидается рост характеристик скороподъемности, что позволит расширить ограничения по базированию в условиях жаркого климата и высокогорья.
Испытания проводились в рамках мероприятий по совершенствованию самолета SSJ100 в научно-экспериментальном центре «Авиатест» (г. Рига, Латвия), выигравшем тендер на проведение таких испытаний, и с которым компания Гражданские самолеты Сухого успешно сотрудничает с 2005 года. Специалистами центра был спроектирован и изготовлен испытательный стенд, включающий макетный центроплан для крепления консоли крыла аналогично её креплению на самолёте. Консоль крыла и силовой макет законцовки были поставлены компанией Гражданские самолеты Сухого — производителем Sukhoi Superjet 100.
Успешно проведённые статические испытания крыла являются частью опытно-конструкторских работ по внедрению законцовок в конструкцию самолёта SSJ100. Начата подготовка к статическим и ресурсным испытаниям конструкции законцовки. До конца года будут проведены стендовые испытания законцовки на стойкость к удару молнии. Также запланирован комплекс наземных и лётных испытаний самолёта с установленными законцовками. Результатом станет сертификация самолета SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла и возможность их опциональной установки на новые воздушные суда данного типа.
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07.06.2017
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