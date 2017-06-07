Ростех: Решения о поставках в Египет Ка-52К приняты
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Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015
Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru
Принципиальные решения о поставках в Египет российских корабельных вертолетов Ка-52К приняты, но контракт еще не подписан, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
"Мы буквально на днях летали в Египет, согласовывали эти вопросы, вертолетонесущие корабли изначально проектировались (под Ка-52К). Речь идет о поставках Ка-52 как для нужд сухопутных сил, так и для базирования на "Мистралях", - заявил ТАСС Кладов.
По его словам, подписание контрактных документов – "это вопрос технический".
В мае гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах Военно-морского флота планируется начать в 2020 году.
Также Богинский сообщал, что поставки российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в Египет могут начаться во второй половине 2017 года.
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07.06.2017
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