Ростех: Решения о поставках в Египет Ка-52К приняты



Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015

Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru

Принципиальные решения о поставках в Египет российских корабельных вертолетов Ка-52К приняты, но контракт еще не подписан, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Мы буквально на днях летали в Египет, согласовывали эти вопросы, вертолетонесущие корабли изначально проектировались (под Ка-52К). Речь идет о поставках Ка-52 как для нужд сухопутных сил, так и для базирования на "Мистралях", - заявил ТАСС Кладов.

По его словам, подписание контрактных документов – "это вопрос технический".

В мае гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах Военно-морского флота планируется начать в 2020 году.

Также Богинский сообщал, что поставки российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в Египет могут начаться во второй половине 2017 года.