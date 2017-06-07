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Ростех: Решения о поставках в Египет Ка-52К приняты

09.06.2017 Деловая газета "Взгляд" 389 0
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Вертолет Ка-52К
Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015
Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru

Принципиальные решения о поставках в Египет российских корабельных вертолетов Ка-52К приняты, но контракт еще не подписан, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Мы буквально на днях летали в Египет, согласовывали эти вопросы, вертолетонесущие корабли изначально проектировались (под Ка-52К). Речь идет о поставках Ка-52 как для нужд сухопутных сил, так и для базирования на "Мистралях", - заявил ТАСС Кладов.

По его словам, подписание контрактных документов – "это вопрос технический".

В мае гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил, что серийное производство корабельных вертолетов Ка-52К ("Катран") в интересах Военно-морского флота планируется начать в 2020 году.

Также Богинский сообщал, что поставки российских вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в Египет могут начаться во второй половине 2017 года.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Египет
Россия
Продукция
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
Вертолеты России
Ростех
Проекты
2020-й год
20970 Катран

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