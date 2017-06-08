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Глава "Роскосмоса" рассчитывает на успешную реализацию программы полетов "Протонов"

09.06.2017 RNS 340 0
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Ракета "Протон-М"
Пуск ракеты "Протон-М"
Источник: cdn3.img22.ria.ru

Глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров прокомментировал первый после годового перерыва старт ракеты "Протон-М".

"Теперь мы решаем проблемы на земле, в итоге сохраняется полезная нагрузка. Надеюсь, сегодняшний успешный пуск станет новым импульсом для сотрудников Центра Хруничева, придаст им сил и уверенности", — сказал Комаров, которого цитирует пресс-служба госкорпорации.

Ранее сообщалось, что "Протон-М" 8 июня вывел на орбиту американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar 21. Этот спутник стал самым тяжелым и мощным коммерческим космическим аппаратом (почти 6,9 тонны), выведенным "Протоном-М" на геосинхронную переходную орбиту. Аппарат предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы и станет шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью "Протона".

Старт состоялся после длительного перерыва, связанного с тем, что "Роскосмос" ужесточил требования контроля качества ракетной техники, и это позволило предотвратить возможные потери полезной нагрузки. Всего на повторную проверку "Роскосмос" отозвал 71 двигатель второй и третьей ступеней ракет "Протон-М". Это жидкостные ракетные двигатели разработки Воронежского конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которые производит ВМЗ. После серии выездных совещаний и принятия кадровых решений, в том числе освобождения от должности генерального директора ВМЗ, и всестороннего изучения продукции стало понятно, что припой с содержанием драгметаллов не соответствовал техническим требованиям конструкторской документации, говорится в сообщении.

В результате по решению "Роскосмоса" ВМЗ переводится (процесс перехода должен быть завершен в этом году) под управление НПО "Энергомаш" (входит в "Роскосмос") — ведущего производителя ракетных двигателей, что усилит производственную дисциплину, контроль качества и улучшит культуру производства. НПО "Энергомаш" занимается также внедрением новой системы дополнительного контроля проверки качества производимых двигателей на этапе огневых испытаний. Эта система обеспечит предупреждение аварийных исходов испытаний и будет контролировать давление, температуру, расход компонентов топлива, обороты и перемещения валов турбонасосных агрегатов.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ВМЗ
КБХА
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко

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