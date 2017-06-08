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Глава Германского аэрокосмического центра посетит авиасалон МАКС-2017

09.06.2017 РИА Новости 251 0
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Стенд ОПК
Стенд ОПК на Международном авиакосмическом салоне
Источник: ОПК

ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости, Жанна Манукян, Анна Раткогло. Глава Германского аэрокосмического центра (DLR) Паскаль Эренфройнд сообщила РИА Новости, что посетит авиасалон МАКС-2017, на котором центр представит ряд своих лучших разработок.

"Да, я буду там (на авиасалоне МАКС - ред.). Я думаю, что первые два-три дня. У Германского аэрокосмического центра будет там свой стенд, на котором мы представим ряд своих лучших разработок", - сказала Эренфройнд, которая принимала участие во Всемирной конференции по исследованию космоса в Пекине.

Она также добавила, что с нетерпением ждет поездки, в ходе которой собирается ознакомиться со стендами других участников, а также провести ряд встреч с представителями аэрокосмического сектора.

Авиасалон МАКС проходит раз в два года, очередной авиасалон должен пройти 18-23 июля 2017 года. МАКС проводится с 1993 года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерам.
08.06.2017
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Страны
Германия
Китай
Россия

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