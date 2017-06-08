F-35. Испания не имеет альтернативу



Стелс-истребитель F-35A Lightning II разработки компании Lockheed Martin

Источник: Ben Margot AP Стелс-истребитель F-35A Lightning II разработки компании Lockheed MartinИсточник: Ben Margot AP

Ожидается, что ВВС и ВМС Испании закупят истребители F-35 для замены парка соответственно F-18 и Harrier, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на elpais.com (5 июня).

Отмечается, что Испания вложила 10,6 млрд евро на программу совместного европейского боевого самолета Typhoon, однако Мадрид не видит его как самолет нового поколения. По оценкам, Испания закупит от 40 до 50 истребителей F-35, флот закупит от 12 до 15 машин. Стоимость приобретения может составить более 6 млрд евро, с учетом расходов на эксплуатацию цена возрастет в два раза.

У испанского флота нет альтернативы - ему нужен самолет вертикального взлета для замены "Харриеров", в этой нише нет ничего кроме F-35B. Должностные лица ВМС считают, что этот самолет очень дорогой - 90-130 млн евро без цены двигателя.

Источники из ВВС Испании сообщают, что даже с радикальной модернизацией датчиков истребитель "Тайфун" никак не сможет сравниться по боевым возможностям с F-35. Американский истребитель обладает ситуационной осведомленностью на 360 град, а также малозаметностью. В свое время Испании было предложено присоединиться к программе F-35, но страна отклонила приглашение - тогда возобладало мнение, что страна не сможет одновременно финансировать обе программы.