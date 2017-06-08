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Россия якобы поставила в Ливию истребители-бомбардировщики МиГ-27

09.06.2017 bmpd.livejournal.com 600 0
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Согласно публикации "Poutine passe a la vitesse superieure aupres d’Haftar" во французском бюллетене "Intelligence online", в течение последних нескольких недель Кремль еще больше усилил свою поддержку ливийскому маршалу Халифе Хафтару, который является участником гражданской войны в Ливии. По информации бюллетеня, русские поставили ему напрямую истребители-бомбардировщики МиГ-27.

Истребитель МиГ-23 неизвестного происхождения собирается на ливийской авиабазе, 2017 год (с) twitter.com/P4ND4S3C

Эти поставки также сопровождаются направлением в Ливию технического персонала для их обслуживания и поддержания в исправном состоянии. Эти самолеты взяты из наличия [с хранения] ВКС России. Москва уже несколько месяцев не скрывает свою поддержку генерала [маршала] Хафтара, который воюет с различными племенами и исламистами.

Российская военная разведка (ГРУ) несколько недель назад также отправила к нему военных советников. Хафтар изначально получал помощь от Египта и ОАЭ, но сегодня ему тайно помогают Париж и Вашингтон.
08.06.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Египет
Ливия
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
МиГ-23
МиГ-27
Компании
ГРУ

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