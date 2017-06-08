Россия якобы поставила в Ливию истребители-бомбардировщики МиГ-27
|
|
Согласно публикации "Poutine passe a la vitesse superieure aupres d’Haftar" во французском бюллетене "Intelligence online", в течение последних нескольких недель Кремль еще больше усилил свою поддержку ливийскому маршалу Халифе Хафтару, который является участником гражданской войны в Ливии. По информации бюллетеня, русские поставили ему напрямую истребители-бомбардировщики МиГ-27.
Истребитель МиГ-23 неизвестного происхождения собирается на ливийской авиабазе, 2017 год (с) twitter.com/P4ND4S3C
Эти поставки также сопровождаются направлением в Ливию технического персонала для их обслуживания и поддержания в исправном состоянии. Эти самолеты взяты из наличия [с хранения] ВКС России. Москва уже несколько месяцев не скрывает свою поддержку генерала [маршала] Хафтара, который воюет с различными племенами и исламистами.
Российская военная разведка (ГРУ) несколько недель назад также отправила к нему военных советников. Хафтар изначально получал помощь от Египта и ОАЭ, но сегодня ему тайно помогают Париж и Вашингтон.
|
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.04.2012 Войны далекие, но совсем не чужие для России
30.08.2016 Корпорацию "МиГ" возглавит человек из "Сухого"
26.04.2016 Шри-Ланка не исключает закупку российских истребителей МиГ-29 из наличия
21.08.2015 В России разрабатывается авиадвигатель для легких боевых самолетов и беспилотников
13.02.2015 ОДК получила лицензию на сервисное обслуживание двигателей в рамках военно-технического сотрудничества
10.12.2014 75 лет высокого полета
06.11.2014 Интервью Михаила Погосяна радиостанции «Столица FM»
05.11.2014 Система Шипунова