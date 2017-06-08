Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

09.06.2017 РИА Новости 522 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин прибыл в аэропорту Астаны. 8 июня 2017
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

АСТАНА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану, где примет участие в саммите глав государств-участников ШОС, сообщила пресс-служба российского лидера.

Основные мероприятия в рамках саммита запланированы на пятницу, но в четверг Путин посетит концерт в честь предстоящего заседания и проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что лидеры будут обсуждать темы развития Организации, борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане, а также заявку Ирана на вступление в ШОС. Кроме того, на саммите будет официально оформлено полноправное членство в Организации Индии и Пакистана.

По итогам заседания будет подписано 11 документов. В их числе - Астанинская декларация, Конвенция по противодействию экстремизму и совместное заявление лидеров о противодействии международному терроризму.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Иран
Китай
Пакистан
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ШОС

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы