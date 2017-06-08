Холдинг "Ростеха" создал для аграриев ракету нового поколения для борьбы с градом



Стенд научно-производственного концерна «Техмаш»

Источник: Rostec Стенд научно-производственного концерна «Техмаш»Источник: Rostec

Концерн "Техмаш" разработал метеорологическую ракету "АС" для борьбы с градом, способным нанести большой ущерб виноградникам, садовым садам, табачным плантациям, сообщает пресс-служба концерна.

"Повышенный в три раза выход активных льдообразующих частиц увеличивает эффективность предотвращения града и сокращает расход противоградовых ракет", — сообщил RNS представитель холдинга.

Стартовая масса ракеты — 1,5 кг. Стартовая скорость — 110 м/сек. Ракета способна рассеять реагент в требуемом атмосферном слое на отрезке пути в 10 км.

Благодаря небольшим размерам, упрощается транспортировка ракет, в том числе самолетами и вертолетами. Высокая стартовая скорость исключает влияние приземного ветра. Пусковая установка "Элия-2" может разместить 36 ракет "АС".