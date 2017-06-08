Холдинг "Ростеха" создал для аграриев ракету нового поколения для борьбы с градом
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Стенд научно-производственного концерна «Техмаш»
Источник: Rostec
Концерн "Техмаш" разработал метеорологическую ракету "АС" для борьбы с градом, способным нанести большой ущерб виноградникам, садовым садам, табачным плантациям, сообщает пресс-служба концерна.
"Повышенный в три раза выход активных льдообразующих частиц увеличивает эффективность предотвращения града и сокращает расход противоградовых ракет", — сообщил RNS представитель холдинга.
Стартовая масса ракеты — 1,5 кг. Стартовая скорость — 110 м/сек. Ракета способна рассеять реагент в требуемом атмосферном слое на отрезке пути в 10 км.
Благодаря небольшим размерам, упрощается транспортировка ракет, в том числе самолетами и вертолетами. Высокая стартовая скорость исключает влияние приземного ветра. Пусковая установка "Элия-2" может разместить 36 ракет "АС".
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08.06.2017
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