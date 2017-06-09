Запущенный с Байконура американский спутник связи выведен на орбиту
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Байконур
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Американский спутник связи EchoStar 21, который утром 8 июня был запущен с космодрома Байконур, выведен на заданную орбиту, сообщили в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.
"В соответствии с программой выведения, отделение аппарата "ЭкоСтар-21" от разгонного блока произошло через 9 часов 13 мин после старта – в 15 час. 58 мин. мск", - говорится в сообщении.
В Центре Хруничева отмечают, что во время старта и полета все системы ракеты-носителя отработали без замечаний.
Ранее в 6.45 ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом стартовала с космодрома в Казахстане. Это первый запуск ракеты-носителя "Протон-М" в этом году, последний пуск был проведен в июне 2016 года.
Спутник EchoStar 21 предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Он должен стать шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью ракеты-носителя "Протон".
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08.06.2017
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