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Запущенный с Байконура американский спутник связи выведен на орбиту

09.06.2017 RNS 440 1
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Байконур
Байконур
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Американский спутник связи EchoStar 21, который утром 8 июня был запущен с космодрома Байконур, выведен на заданную орбиту, сообщили в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.



"В соответствии с программой выведения, отделение аппарата "ЭкоСтар-21" от разгонного блока произошло через 9 часов 13 мин после старта – в 15 час. 58 мин. мск", - говорится в сообщении.

В Центре Хруничева отмечают, что во время старта и полета все системы ракеты-носителя отработали без замечаний.

Ранее в 6.45 ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом стартовала с космодрома в Казахстане. Это первый запуск ракеты-носителя "Протон-М" в этом году, последний пуск был проведен в июне 2016 года.

Спутник EchoStar 21 предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Он должен стать шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью ракеты-носителя "Протон".
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Проекты
Байконур

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
Алексей60
1821
№1
09.06.2017 13:24
Наконец-то наши начали прилично транслировать старт, но трансляции с борта всё равно нет.
Коммерческие запуски, это бизнес, а бизнесу нужна реклама.
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