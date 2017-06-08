ОАК развивает взаимодействие со стартапами в области высоких технологий - генконструктор
|
|
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная авиастроительная корпорация планирует активизировать взаимодействие с молодыми перспективными компании, занимающимися разработками в области материалов и технологий заявил генконструктор - вице-президент по инновациям ОАК Сергей Коротков в Москве на ежегодной международной конференции Инновационного центра Сколково Startup Village.
"Мы активно развиваем научную кооперацию с ведущими российскими вузами, институтами, объединениями. В ближайшем будущем мы планируем интегрировать в эту работу молодые перспективные компании, занимающимися разработками в области материалов, новых технологий. Для этого нам необходимо продумать чёткий механизм покупки или вхождения в капитал небольших компаний", - сказал С.Коротков, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфсакс-АВН" сообщении пресс-службы корпорации.
В сообщении отмечается, что Объединенная авиастроительная корпорация придерживается концепции открытых инноваций и планирует активно использовать новые возможности, поддерживать перспективные проекты и тесно взаимодействовать со стартапами.
"В ходе мероприятия генконструктор ОАК встретился с руководством крупных стартапов, а также молодыми командами, представляющими перспективные российские разработки в области высоких технологий, от прототипов до готовой продукции", - информирует пресс-служба.
Startup Village - самая масштабная стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических предпринимателей, организуемая фондом "Сколково" совместно с партнерами. Мероприятие носит международный характер и ежегодно собирает представителей более 20 стран. В 2017 году конференция пройдёт в пятый раз.
Деловая программа включает более порядка 150 интерактивных сессий, которые посвящены исследованиям технологических трендов, становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику. Формат мероприятия обеспечивает стратапам открытое общение с легендами технологического предпринимательства и консультации "из первых уст".
|
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2017 Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
10.05.2017 Водородный двигатель для «Китенка»
31.10.2016 ОАК разработает боевых дронов
28.10.2016 ОАК увеличит закупки у отечественных поставщиков
21.09.2016 Полеты и откаты — часть I
27.07.2016 Кураторы в особо крупных размерах
15.09.2015 Уроки МАКСа-2015 — часть II