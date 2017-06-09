Минюст РФ хочет включить положение о выдаче террористов во все договоры
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Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
Источник: Министерство юстиции Российской Федерации
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минюст России добивается включения положения о выдаче террористов во все международные договоры о выдаче разыскиваемых за уголовные преступления лиц, сообщил заместитель министра юстиции Максим Травников.
Представляя на комитете Госдумы по международным делам соглашение между РФ и Королевством Бахрейн о выдаче, Травников рассказал о положении документа, по которому преступления террористической направленности не считаются политическими, а значит страны не могут прикрываться политическими мотивами для невыдачи террористов.
"Это принципиальное положение, и мы последовательно пытаемся его включать во все аналогичные договоры", - сказал Травников.
Он сообщил, что до сегодняшнего момента отношения с Бахрейном в сфере выдачи не были урегулированы, отметив, что регион не является привлекательным для преступников из России. "На сегодняшний день ни с нашей стороны, ни со стороны Бахрейна запросов о выдаче нет", - уточнил Травников РИА Новости.
Из особенностей документа он отметил, что по просьбе Бахрейна в отдельное положение выделена формула, что в качестве политических Россия не будет рассматривать преступления против короля и членов его семьи.
Соглашение было ранее вынесено на ратификацию в Госдуму президентом РФ. Оно было подписано в Москве 27 мая прошлого года в целях развития международно-правовой базы российско-бахрейнского сотрудничества по вопросам выдачи.
В соответствии с соглашением стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу.
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08.06.2017
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