Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минюст РФ хочет включить положение о выдаче террористов во все договоры

09.06.2017 РИА Новости 667 1
0
Понравилась новость?
 0
Министерство юстиции
Здание Министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
Источник: Министерство юстиции Российской Федерации

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Минюст России добивается включения положения о выдаче террористов во все международные договоры о выдаче разыскиваемых за уголовные преступления лиц, сообщил заместитель министра юстиции Максим Травников.

Представляя на комитете Госдумы по международным делам соглашение между РФ и Королевством Бахрейн о выдаче, Травников рассказал о положении документа, по которому преступления террористической направленности не считаются политическими, а значит страны не могут прикрываться политическими мотивами для невыдачи террористов.

"Это принципиальное положение, и мы последовательно пытаемся его включать во все аналогичные договоры", - сказал Травников.

Он сообщил, что до сегодняшнего момента отношения с Бахрейном в сфере выдачи не были урегулированы, отметив, что регион не является привлекательным для преступников из России. "На сегодняшний день ни с нашей стороны, ни со стороны Бахрейна запросов о выдаче нет", - уточнил Травников РИА Новости.

Из особенностей документа он отметил, что по просьбе Бахрейна в отдельное положение выделена формула, что в качестве политических Россия не будет рассматривать преступления против короля и членов его семьи.

Соглашение было ранее вынесено на ратификацию в Госдуму президентом РФ. Оно было подписано в Москве 27 мая прошлого года в целях развития международно-правовой базы российско-бахрейнского сотрудничества по вопросам выдачи.

В соответствии с соглашением стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Россия

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
Восход
12994
№1
09.06.2017 01:53
Палка о двух концах. Как бэ не пришлось потом выдавать добровольцев, которых тоже приравняют к террористам.
+2
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы