Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбиту

09.06.2017 ТАСС 143 0
Разделы: Космонавтика
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © State Space Corporation Roscocmos via AP

Теперь спутник будет передан на управление американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar-21, запущенный 8 июня в 6:45 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М", отделился от разгонного блока "Бриз-М" и выведен на орбиту, сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В расчетное время произошло отделение космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М", - сказали в Роскосмосе, добавив, что теперь спутник будет передан на управление американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation.

Предыдущий запуск "Протона" состоялся 9 июня 2016 года. Тогда на орбиту был выведен спутник Intelsat-31. Вслед за ним должен был быть запущен Echostar-21, однако сначала запуск многократно переносился, а затем был отложен на длительное время из-за дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет "Протон". Как сообщалось, при производстве 71 двигателя использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

Выведение космического аппарата на геопереходную орбиту высотой с параметрами 36 тыс. км на 2,3 тыс. км было осуществлено за счет пяти включений двигательной установки разгонного блока. Общая длительность выведения Echostar-21 на целевую орбиту (от старта ракеты до отделения космического аппарата от "Бриза-М") составила 9 часов 13 минут.

Echostar-21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Масса космического аппарат составляет 6 тонн 871 кг, расчетный срок активного существования достигает 15 лет.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
SSL
Роскосмос
Проекты
Байконур

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы