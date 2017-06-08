Американский спутник связи Echostar-21 выведен на орбиту



Источник: © State Space Corporation Roscocmos via AP Источник: © State Space Corporation Roscocmos via AP

Теперь спутник будет передан на управление американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar-21, запущенный 8 июня в 6:45 мск с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон-М", отделился от разгонного блока "Бриз-М" и выведен на орбиту, сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В расчетное время произошло отделение космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М", - сказали в Роскосмосе, добавив, что теперь спутник будет передан на управление американскому оператору спутниковой связи EchoStar Corporation.

Предыдущий запуск "Протона" состоялся 9 июня 2016 года. Тогда на орбиту был выведен спутник Intelsat-31. Вслед за ним должен был быть запущен Echostar-21, однако сначала запуск многократно переносился, а затем был отложен на длительное время из-за дефекта в двигателях второй и третьей ступеней ракет "Протон". Как сообщалось, при производстве 71 двигателя использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

Выведение космического аппарата на геопереходную орбиту высотой с параметрами 36 тыс. км на 2,3 тыс. км было осуществлено за счет пяти включений двигательной установки разгонного блока. Общая длительность выведения Echostar-21 на целевую орбиту (от старта ракеты до отделения космического аппарата от "Бриза-М") составила 9 часов 13 минут.

Echostar-21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral. Он предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. Масса космического аппарат составляет 6 тонн 871 кг, расчетный срок активного существования достигает 15 лет.