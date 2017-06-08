Китайская воздушно-космическая система
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Модель воздушно-космической системы
Источник: Китайский интернет
Китайская аэрокосмическая компания СASIC представила на конференции Global Space Exploration Conference (GLEX 2017, Пекин) концепт воздушно-космической системы, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (7 июня).
Система является новым поколением многоразовых транспортных средств, связка может взлетать с аэропорта как самолет. Такая схема выведения полезных нагрузок в космос имеет низкую стоимость, безопасность, удобство и гибкость. Орбитальная ступень может использоваться как пилотируемый космический корабль или грузовой аппарат для снабжения орбитальной станции.
Отделение орбитальной ступени происходит на высоте 30-40 км, после выполнения миссии она выполняет посадку по-самолетному. Стартовая масса всей системы 100-150 т, масса орбитальной ступени 2 т (высота орбиты 200-800 км), ресурс 100 полетов.
|Модель воздушно-космической системы
|Источник: Китайский интернет
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08.06.2017
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