Китайская воздушно-космическая система



Модель воздушно-космической системы

Источник: Китайский интернет Модель воздушно-космической системыИсточник: Китайский интернет

Китайская аэрокосмическая компания СASIC представила на конференции Global Space Exploration Conference (GLEX 2017, Пекин) концепт воздушно-космической системы, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (7 июня).

Система является новым поколением многоразовых транспортных средств, связка может взлетать с аэропорта как самолет. Такая схема выведения полезных нагрузок в космос имеет низкую стоимость, безопасность, удобство и гибкость. Орбитальная ступень может использоваться как пилотируемый космический корабль или грузовой аппарат для снабжения орбитальной станции.

Отделение орбитальной ступени происходит на высоте 30-40 км, после выполнения миссии она выполняет посадку по-самолетному. Стартовая масса всей системы 100-150 т, масса орбитальной ступени 2 т (высота орбиты 200-800 км), ресурс 100 полетов.