"Дыры" ложные и настоящие
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Мобильная ПУ БРСД DF-21D, окрашенная в синий цвет, с ракетой под белым тентом - маскировка под гражданский контейнеровоз
Источник: mil.news.sina.com.cn
Китай уделяет огромное внимание живучести своих стратегических баллистических ракет, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (8 июня).
Китайские специалисты полагают, что датчики разведывательных спутников США совершенствуются день ото дня, и поэтому шахтные пусковые установки БР и мобильные ПУ уже не могут обеспечить необходимый уровень скрытности. Для введения противника в заблуждение создаются мобильные ПУ БР под цвет гражданских машин, строятся фальшивые шахтные ПУ, но нет сомнений, что со временем США смогут надежно идентифицировать ложные цели от настоящих.
На этом фоне Китай создает весьма разветвленную сеть туннельного базирования ядерных БР. Вероятно, этот подземный комплекс сооружений расположен в центральной части Китая с направлением на север. Американские эксперты полагают, что общая протяженность (с учетом всех ответвлений) составляет более 5 тыс км, их строительство ведется с 1980-х годов ("Подземная Великая стена"). По их маршрутам пробиваются "сотни дыр" для запуска МБР, многие из которых являются ложными (на рисунке - готовые к пуску БР, выдвинутые из тоннеля для пуска).
|Готовые к пуску китайские БР, выдвинутые из тоннеля для пуска
|Источник: mil.news.sina.com.cn
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08.06.2017
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