Минобороны Нидерландов приобрело у подразделения Boeing партию дронов Integrator



БЛА RQ-21 Integrator. Источник: unmanned.co.uk БЛА RQ-21 Integrator. Источник: unmanned.co.uk

Министерство обороны Нидерландов подписало контракт с американской компанией Insitu (структурное подразделение Boeing) на поставку трех комплексов с беспилотными летательными аппаратами малого радиуса действия Integrator, сообщает пресс-служба компании Insitu.

"Поставки должны начаться в 2018 году. Integrator должны заменить ранее приобретенные министерством обороны Нидерландов беспилотные системы ScanEagle, которые с 2012 года использовались для защиты войск в ходе военных действий, обнаружения целей, а также корректировки огня", — говорится в сообщении.

Integrator представляет собой многофункциональную беспилотную систему с аппаратами большой продолжительности полета. Аппарат взлетной массой около 60 кг может нести полезную нагрузку общей массой до 18 кг, включая различную аппаратуру разведки, наблюдения и целеуказания.

В создании дрона использован принцип модельной архитектуры, что обеспечивает необходимую гибкость при выполнении различных задач как над сушей, так и над морской поверхностью. Взлет беспилотника осуществляется при помощи катапульты. Радиус действия аппарата — 55 морских миль. Продолжительность полета беспилотника может достигать 16 часов. Посадка выполняется с использованием специального устройства. С одной наземной станции управления можно контролировать несколько аппаратов.

Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал RNS, что первоначально предполагалось дополнить аппаратами Insitu ранее приобретенные дроны ScanEagle. "При этом Insitu должны были заменить собой более тяжелые беспилотники предыдущего поколения Sperwer разработки французской компании Sagem", — сказал эксперт.

Integrator (другое название системы RQ-21A Blackjack) серийно производятся с 2016 года. Они используются подразделениями ВМС и морской пехоты США. Кроме того, эти аппараты используют вооруженные силы Канады.