Минобороны Нидерландов подписало контракт на закупку БЛА "Интегратор"



БЛА RQ-21 Integrator. Источник: unmanned.co.uk БЛА RQ-21 Integrator. Источник: unmanned.co.uk

ЦАМТО, 8 июня. Компания "Инситу" (Insitu Inc., подразделение "Боинга") объявила о заключении с Министерством обороны Нидерландов контракта на поставку комплектов беспилотных летательных аппаратов "Интегратор" в рамках проекта покупки тактических БЛА малой дальности SRTUAV (Short Range Tactical UAV).

Базовое предложение предусматривает поставку трех комплектов "Интегратор", которые заменят применяемые ВС Нидерландов в настоящее время системы "СканИгл" (ScanEagle), состоящие на вооружении с 2012 года.

Стоимость продажи не разглашается. Поставка комплексов ВС Нидерландов должна начаться в 2018 году.

Многоцелевой БЛА большой продолжительности полета "Интегратор" предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки, целеуказания и оценки результатов огневого поражения, а также ретрансляции радиосигнала. Аппарат может применяться на суше и на море. Длина БЛА – 2,2 м, размах крыла – 4,8 м, максимальная взлетная масса – 61,2 кг, собственная масса – 34 кг, максимальная полезная нагрузка – 18 кг, продолжительность полета – 24 ч, крейсерская скорость – 55 узлов, практический потолок – 4570 м, дальность применения БЛА – 55 морских миль.

Управление БЛА "Интегратор" осуществляется с применением системы ICOMC2, позволяющей одному оператору контролировать несколько БЛА с одного автоматизированного рабочего места.

Запуск БЛА осуществляется при помощи пневматической катапульты, а посадка производится с использованием запатентованной "Инситу" системы "СкайХук", представляющей собой 15-метровую мачту со свисающим тросом, за который на лету цепляется аппарат.

БЛА может оснащаться полезной нагрузкой, которая позволяет выполнять несколько задач в течение одного вылета. Базовый пакет полезной нагрузки включает электронно-оптические, средневолновые инфракрасные камеры, лазерный дальномер и инфракрасный маркер.