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Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты

09.06.2017 ТАСС 786 1
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Тяжелая ракета "Ангара-А5"
Тяжелая ракета "Ангара-А5"
Источник: stat.mil.ru

Этот двигатель в составе третьей ступени поднимет грузоподъемность ракеты "Ангара-А5В" до 37 тонн, отметил вице-премьер

БИШКЕК, 8 июня. /ТАСС/. Началась разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В", который впоследствии будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС.

"Принято решение по ускорению работ по ракете сверхтяжелого класса. В этой связи уже развернуты научно-исследовательские работы, будут открыты опытно-конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150", - сказал он.

По словам Рогозина, этот двигатель в составе третьей ступени поднимет грузоподъемность ракеты "Ангара-А5" версии "Ангара-А5В" до 37 тонн, а в последующем двигатель будет использован в третьей ступени сверхтяжелой ракеты-носителя.

Вице-премьер сравнил модернизацию "Ангары-А5" до версии "Ангара-А5В" с переходом автомобиля в другой класс. "Это, если перейти на автомобильный язык, тяжелый грузовик", - сказал он.

Ранее Рогозин заявлял, что президентом страны перед Роскосмосом поставлена задача обеспечить ускорение работ по созданию сверхтяжелой ракеты за счет разработки необходимых технологий.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров сообщил, что стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты на космодроме Восточный планируется создать до 2030 года. При этом первой ступенью сверхтяжелой ракеты станет новая ракета среднего класса "Союз-5.1", создающаяся в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". В представленной Роскосмосом стратегии развития корпорации старт ракеты "Союз-5" с космодрома Восточный планировался на 2034 год, а сверхтяжелой ракеты - на 2035 год. 
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-5 РН

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
forumow
2967
№1
09.06.2017 15:43
Цитата
В представленной Роскосмосом стратегии развития корпорации старт ракеты "Союз-5" с космодрома Восточный планировался на 2034 год, а сверхтяжелой ракеты - на 2035 год.
Через 17 - 18 лет на зенитовских технологиях из 80-х... Точно "Ангара-2"
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