«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
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Самоходная гаубица бригадного звена 2С35 "Коалиция-СВ" калибра 152 мм
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех реализует программу создания нового боекомплекта для перспективной самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ».
«Боекомплект содержит несколько принципиально новых технических решений. Через несколько лет он может стать практически стандартным для всех производителей боеприпасов за рубежом»,- сообщил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.
«В портфеле заказов «Техмаша» много работ, которые находятся на высокой стадии завершения». Надеемся, что в ближайшие 2-3 года мы получим принципиально новый класс боеприпасов, в том числе артиллерийских», - отметил первый заместитель генерального директора Концерна «Техмаш» Владимир Тихонов.
В сегменте ответственности «Техмаша» к 2020 году будет выполнено требование Госпрограммы вооружений-2020 о доведении доли современных образцов вооружения в российской армии до 70%.
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08.06.2017
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