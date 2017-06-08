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«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»

08.06.2017 АО "НПК "ТехМаш" 217 0
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2С35 "Коалиция-СВ"
Самоходная гаубица бригадного звена 2С35 "Коалиция-СВ" калибра 152 мм
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех реализует программу создания нового боекомплекта для перспективной самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ».


«Боекомплект содержит несколько принципиально новых технических решений. Через несколько лет он может стать практически стандартным для всех производителей боеприпасов за рубежом»,- сообщил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.


«В портфеле заказов «Техмаша» много работ, которые находятся на высокой стадии завершения». Надеемся, что в ближайшие 2-3 года мы получим принципиально новый класс боеприпасов, в том числе артиллерийских», - отметил первый заместитель генерального директора Концерна «Техмаш» Владимир Тихонов.


В сегменте ответственности «Техмаша» к 2020 году будет выполнено требование Госпрограммы вооружений-2020 о доведении доли современных образцов вооружения в российской армии до 70%.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
2020-й год

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