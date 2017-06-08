В арктическом пункте базирования Тихоокеанского флота построена новая станция добычи воды



Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизации

Источник: © РИА Новости. Виталий Аньков Дизельная подводная лодка Комсомольск-на-Амуре проекта 877 Палтус во время торжественной церемонии ввода в боевой строй Тихоокеанского флота после ремонта и модернизацииИсточник: © РИА Новости. Виталий Аньков

ЦАМТО, 8 июня. На мысе Шмидта в арктическом пункте базирования сил Тихоокеанского флота завершено строительство двух дизельных электростанций и новой модульной станции добычи воды производительностью 8 куб. м в час.

Объекты получили заключения Госэкспертизы Минобороны России о соответствии. К настоящему времени произведены наладочные работы по эксплуатации сооружений водоподготовки со снегоплавильной установкой, плавильной камерой, станцией с резервированием подачи очищенной воды.

Ранее на мысе Шмидта было завершено строительство 7 объектов хозяйственного назначения, в том числе помещения для размещения личного состава.

Всего в текущем году на мысе Шмидта планируется построить и сдать в эксплуатацию 17 зданий и сооружений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.