Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Коммерсант": Минобороны и ОАК перезаключат крупнейший авиационный контракт на новых условиях

09.06.2017 ЦАМТО 839 0
-1
Понравилась новость?
 0
ВТС Ил-76МД-90А
ВТС Ил-76МД-90А
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 8 июня. Как стало известно "Коммерсанту", в ближайшее время Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) пересмотрят условия крупнейшего авиационного контракта, предусматривающего поставку 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Как пишет газета, в 2012 году соглашение оценивалось в 140 млрд. руб., однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие "Авиастар-СП" несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 млрд. руб. По данным "Коммерсанта", новые условия предусматривают увеличение стоимости каждой машины с 3,5 млрд. руб. примерно до 5 млрд. руб. При этом сумма контракта, скорее всего, пересмотрена не будет: просто военные получат меньшее количество машин.

По данным "Коммерсанта", вопрос о перезаключении контракта на поставку Минобороны РФ 39 самолетов Ил-76МД-90А был поднят во время закрытой части совещания у премьера Дмитрия Медведева, посетившего 7 июня "Авиастар-СП".

По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, контракт изначально считался проблемным (из-за заниженной цены).

Как пишет "Коммерсант", корректировка стоимости Ил-76МД-90А с 3,5 млрд. руб. примерно до 5 млрд руб. позволит "Авиастару-СП" выйти по этому проекту на точку безубыточности. Эту позицию предстоит еще согласовать с руководством Минобороны, но военные принципиально согласны перезаключить контракт на новых условиях, сообщил собеседник "Коммерсанта", близкий к ведомству: "В таком случае речь пойдет скорее о некритическом для потребностей вооруженных сил сокращении общего числа машин, а не об увеличении стоимости контракта".

Официально в Минобороны РФ и ОАК от комментариев воздержались, отмечает "Коммерсант".
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Медведев Дмитрий

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 23:52
  • 10
Новый тяжелый ударный беспилотник РФ может выйти на госиспытания в 2018 году
  • 09.06 22:01
  • 54
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 09.06 21:42
  • 38
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 09.06 21:32
  • 1
Американская артиллерия для сдерживания России
  • 09.06 21:11
  • 5
Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
  • 09.06 20:55
  • 2
Израиль подписал соглашение о дозакупке 17 F-35
  • 09.06 20:48
  • 1
Государственные испытания тяжелого ударного беспилотника могут завершиться в России в 2018 году
  • 09.06 20:27
  • 16063
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.06 20:06
  • 3
Дирижабли против авианосцев
  • 09.06 19:39
  • 12
Сибирские староверы обучили военных из Китая навыкам выживания в тайге
  • 09.06 19:15
  • 43
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 09.06 16:28
  • 92
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 09.06 15:43
  • 1
Рогозин: начата разработка водородного двигателя для "Ангары-А5В" и сверхтяжелой ракеты
  • 09.06 15:34
  • 1
Сухопутные войска России переобучаются на новейшие ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.06 14:57
  • 6
«Техмаш» анонсировал прорывные решения в боеприпасах для арт-установки «Коалиция-СВ»
другие обсуждаемые темы