"Коммерсант": Минобороны и ОАК перезаключат крупнейший авиационный контракт на новых условиях



ВТС Ил-76МД-90А

Источник: Марина Лысцева/ТАСС ВТС Ил-76МД-90АИсточник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 8 июня. Как стало известно "Коммерсанту", в ближайшее время Минобороны РФ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) пересмотрят условия крупнейшего авиационного контракта, предусматривающего поставку 39 военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Как пишет газета, в 2012 году соглашение оценивалось в 140 млрд. руб., однако из-за неверно просчитанной формулы цены и валютных колебаний ульяновское предприятие "Авиастар-СП" несло при изготовлении каждой машины убыток в 1 млрд. руб. По данным "Коммерсанта", новые условия предусматривают увеличение стоимости каждой машины с 3,5 млрд. руб. примерно до 5 млрд. руб. При этом сумма контракта, скорее всего, пересмотрена не будет: просто военные получат меньшее количество машин.

По данным "Коммерсанта", вопрос о перезаключении контракта на поставку Минобороны РФ 39 самолетов Ил-76МД-90А был поднят во время закрытой части совещания у премьера Дмитрия Медведева, посетившего 7 июня "Авиастар-СП".

По словам топ-менеджера предприятия авиапрома, контракт изначально считался проблемным (из-за заниженной цены).

Как пишет "Коммерсант", корректировка стоимости Ил-76МД-90А с 3,5 млрд. руб. примерно до 5 млрд руб. позволит "Авиастару-СП" выйти по этому проекту на точку безубыточности. Эту позицию предстоит еще согласовать с руководством Минобороны, но военные принципиально согласны перезаключить контракт на новых условиях, сообщил собеседник "Коммерсанта", близкий к ведомству: "В таком случае речь пойдет скорее о некритическом для потребностей вооруженных сил сокращении общего числа машин, а не об увеличении стоимости контракта".

Официально в Минобороны РФ и ОАК от комментариев воздержались, отмечает "Коммерсант".