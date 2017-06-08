"Известия": Россия готова строить "Сарматы"



АО "Красноярский машиностроительный завод"

Источник: АО "Красмаш" АО "Красноярский машиностроительный завод"Источник: АО "Красмаш"

ЦАМТО, 8 июня. Красноярский машиностроительный завод ("Красмаш"), единственный производитель морских баллистических ракет 667БДРМ "Синева" и "Лайнер" для стратегических атомных подводных лодок, завершил реконструкцию и переоснащение линии перспективной спецтехники.

Как пишут "Известия", планируется, что на обновленной линии будет начато производство ракеты "Сармат". Начиная с 2018 года, она должна прийти на смену баллистическим комплексам РС-20В "Воевода". Они более 25 лет составляют основу шахтной группировки стратегических ядерных сил сдерживания.

Как отмечает газета, завершение модернизации производственных линий "Красмаша" означает, что промышленность готова к серийному выпуску тяжелых ракет. В СССР единственным их производителем был завод "Южмаш" в украинском Днепропетровске. Именно там делали "Воеводы". После развала Советского Союза Россия на два с лишним десятилетия осталась без соответствующих мощностей.

Как сообщили "Известиям" в Минобороны, из-за важности вопроса контроль за модернизацией "Красмаша" велся буквально в круглосуточном режиме. Завод нарастил темпы производства продукции и вошел в график по выполнению гособоронзаказа. В этом году он изготовит очередную партию межконтинентальных баллистических ракет "Синева".

"Известия" пишут, что завершение модернизации "Красмаша" указывает и на готовность к полноценным летным испытаниям ракеты "Сармат". Главный ее разработчик – Государственный ракетный центр имени Макеева. Испытания комплекса идут с 2016 года. Пока это бросковые испытания, в ходе которых была проверена совместимость будущей ракеты с пусковой шахтой и алгоритмы запуска двигателей.