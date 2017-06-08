Дмитрий Медведев провел совещание по развитию авиастроения на производственных площадках ОАК в Ульяновске



Ил-76МД-90А / Ил-476 на ЛИС завода "Авиастар", конец августа 2012 г. (фото - nik.duo, http://fotki.yandex.ru) Ил-76МД-90А / Ил-476 на ЛИС завода "Авиастар", конец августа 2012 г. (фото - nik.duo, http://fotki.yandex.ru)

ЦАМТО, 8 июня. В Ульяновске 7 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил предприятия Объединенной авиастроительной корпорации – АО "Авиастар-СП" и АО "АэроКомпозит-Ульяновск" и ознакомился с производством перспективных образцов авиационной техники.

Под председательством Дмитрия Медведева прошло совещание по мерам поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов российской авиационной техники. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

На совещании "О дополнительных мерах государственной поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов отечественных воздушных судов и стимулирования спроса на российскую авиационную технику" Дмитрий Медведев отметил результаты, которые достигнуты в авиастроении – это создание самолета Sukhoi Superjet 100 и недавно состоявшийся испытательный полет МC-21, а также оснащение производства и современные технологии, которые используются сейчас в авиации.

"Впереди работа значительная. Очевидно, нам еще только предстоит полностью вернуть себе рынок. Пока мы не производили современных самолетов – российские перевозчики, как известно, закупали иностранную технику, потому что другой не было. Сегодня парк магистральных самолетов почти на 80% состоит из зарубежных лайнеров. В секторе региональных перевозок доля иностранной техники составляет около трети. По данным Минэкономразвития, только за последние четыре года авиакомпании потратили на парк почти 12 млрд. долл., это не считая платежей за лизинг и техническое обслуживание. Сумма очень значительная, в том числе для нашего авиапрома. Сегодня у нас есть новые модели, которые могут конкурировать за эти заказы. С 2011 года идут серийные поставки региональных самолетов Sukhoi Superjet. В общей сложности построено более 100 таких самолетов. Поставки МС-21 планируются с 2019 года. Начаты работы по созданию модернизированных самолетов Ил-114-300 и Ил-96-400М. Сейчас по поручению правительства идет согласование производственных программ самолетостроительных предприятий с программами обновления парка российских авиакомпаний. Это очень важная тема", – подчеркнул председатель правительства.

С основным докладом о перспективах развития программ гражданской и военно-транспортной авиации выступил президент ОАК Юрий Слюсарь. Он сообщил, что Корпорация улучшает финансово-экономические показатели. По итогам 2016 года получен достаточно серьезный рост выручки до 417 млрд. руб. Несмотря на существенную нагрузку по запуску новых программ – МС-21, ПАК ФА, Як-152, развитие программы SSJ, Корпорация подошла к уровню безубыточности. В дальнейшем планируется наращивание прибыли. С учетом завершения большой части крупных серийных контрактов по линии ВТС, а также постепенного снижения заказа в интересах Минобороны, дальнейший рост выручки и выход на прибыльность возможен только при значительно опережающем наращивании гражданской тематики в портфеле ОАК.

"При этом мы должны делать технику, конкурентоспособную на глобальном рынке. Только так мы сможем "завоевать" серьезную долю рынка и предложить авиакомпаниям экономически эффективный продукт", – сказал Юрий Слюсарь.

В настоящий момент ОАК формирует целую линейку гражданских продуктов – это: турбовинтовой региональный Ил-114, ближнемагистральный SSJ100, среднемагистральный МС-21, широкофюзеляжник Ил-96 и перспективный дальнемагистральный самолет ШФДМС. Эти типы самолетов попадают во все наиболее востребованные сегменты рынка.

Еще один важный тренд развития Корпорации – транспортная авиация. "На территории России во времена Советского Союза транспортные самолеты практически не производились, сборка размещалась на Украине и в Узбекистане. Сейчас на них существует большой отложенный спрос. Для нас разработка, запуск в производство и выпуск транспортных самолетов – это тот тренд, который обеспечит сбалансированный портфель проектов", – сказал Юрий Слюсарь.

На одном из крупнейших центров военно-транспортной авиации страны – заводе "Авиастар-СП" – Дмитрий Медведев осмотрел производство окончательной сборки. О ходе реализации авиационных программ военно-транспортной авиации на ульяновском заводе доложил вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК" Алексей Рогозин. В настоящий момент АО "Авиастар-СП" выполняет контракт на производство 39 тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А в интересах Министерства обороны РФ. "Мы планируем завершить совместные испытания Ил-76МД-90А в 2019 году. Фактически уже сегодня самолет находится в войсках и одновременно с испытаниями эксплуатируется", – заявил Алексей Рогозин. Завод уже передал заказчику 3 воздушных судна.

Кроме того, на базе Ил-76 реализуется проект по созданию опытного образца перспективного самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А. Ранее данные воздушные суда это типа собирались в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В.П.Чкалова. По словам Алексея Рогозина, обновленный воздушный танкер отличается от своего предшественника модифицированным крылом, новыми двигателями и системой управления, а также имеет большую грузоподъемность и объем перевозимого на борту топлива. Отличительная особенность данного самолета – конвертируемость, то есть возможность использования его как топливозаправщика, так и военно-транспортного самолета. Кроме того, на самолете установлены новые унифицированные подвесные агрегаты заправки, которые позволяют увеличить темп заправки самолета в воздухе. Сейчас Ил-78М-90А находится на завершающей стадии окончательной сборки. Это будет первый воздушный топливозаправщик, произведенный в России. Летные испытания самолета начнутся в 2018 году.

"Авиастар-СП" также изготавливает и обслуживает самолеты семейства Ту-204, производит сервисное обслуживание и модернизацию воздушных судов семейства Ан-124, проводит монтаж интерьера на пассажирских лайнерах Sukhoi Superjet 100, изготавливает агрегаты для нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Кроме того "Авиастар-СП" является крупнейшим кооперантом по производству самолета МС-21 – завод изготавливает и поставляет для финальной сборки в Иркутск панели фюзеляжа, двери, люки, подкилевые отсеки и отсеки ВСУ, киль и стабилизатор. Для сборки комплектующих МС-21 на предприятии организован отдельный цех, оснащенный современным оборудованием.

На АО "АэроКомпозит-Ульяновск" Дмитрий Медведев ознакомился с производственным циклом изготовления композитного крыла для МС-21. Новое крыло изготавливается из полимерных композиционных материалов с применением уникальной инфузионной технологии, разработанной специалистами АО "АэроКомпозит". Для нового российского лайнера на ульяновской производственной площадке изготавливают верхние и нижние панели консолей крыла, передние и задние лонжероны, дренажные короба, а также верхние и нижние панели центроплана.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".