Россия и Филиппины начали переговоры о поставках вооружений



Стенд "Рособоронэкспорта"

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд "Рособоронэкспорта"Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия и Филиппины ведут переговоры о поставках вооружений для борьбы с терроризмом, заявил в четверг РИА Новости посол Филиппин в РФ Карлос Соррета.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял в интервью российским СМИ, что Манила заинтересована в поставках из РФ стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.

При этом, по словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, по состоянию на конец мая 2017 года конкретных переговоров об оружейных поставках между Москвой и Манилой не велось.

"Да, сегодня мы ведём конкретные переговоры о поставках вооружений. Мы хотим получить оружие как для внешней, так и внутренней обороны. Сегодня обсуждаются поставки вооружений для внутренней обороны - борьбы с террористами. Мы думаем, что сможем прийти к выгодному соглашению с Россией", - сказал Соррета.

При этом собеседник агентства отметил, что стороны обсуждают механизмы оплаты готовящихся контрактов.

"Это зависит от многих факторов: объемов поставок, процентной ставки - пока мы обсуждаем этот вопрос", - пояснил посол.