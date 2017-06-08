Россия и Филиппины начали переговоры о поставках вооружений
|
|
Стенд "Рособоронэкспорта"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия и Филиппины ведут переговоры о поставках вооружений для борьбы с терроризмом, заявил в четверг РИА Новости посол Филиппин в РФ Карлос Соррета.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял в интервью российским СМИ, что Манила заинтересована в поставках из РФ стрелкового оружия, высокоточных ракет, вертолетов и самолетов.
При этом, по словам гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, по состоянию на конец мая 2017 года конкретных переговоров об оружейных поставках между Москвой и Манилой не велось.
"Да, сегодня мы ведём конкретные переговоры о поставках вооружений. Мы хотим получить оружие как для внешней, так и внутренней обороны. Сегодня обсуждаются поставки вооружений для внутренней обороны - борьбы с террористами. Мы думаем, что сможем прийти к выгодному соглашению с Россией", - сказал Соррета.
При этом собеседник агентства отметил, что стороны обсуждают механизмы оплаты готовящихся контрактов.
"Это зависит от многих факторов: объемов поставок, процентной ставки - пока мы обсуждаем этот вопрос", - пояснил посол.
|
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.06.2017 На авиасалоне МАКС-2017 покажут 200 самолетов
07.06.2017 Честь железного мундира
07.06.2017 "Томагавки", за ними – "утки"
05.06.2017 Оборонщики Союзного государства "сверили часы"
01.06.2017 Рособоронэкспорт проведет рекордное количество встреч на Петербургском международном экономическом форуме
01.06.2017 Россия и Индия обсудят создание анаэробной установки для подводных лодок
01.06.2017 Глава "Рособоронэкспорта" встретится с премьером Индии на ПМЭФ-2017
31.05.2017 Топ-менеджеров заталкивают в SSJ 100