Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай запустит на Луну спутник Чанъэ-5 30 ноября

08.06.2017 Военно-промышленный курьер 176 0
0
Понравилась новость?
 0
Спутник SJ-11-04
Запуск экспериментального спутника SJ-11-04 на ракете-носителе "Чанчжэн-2C".
Источник: www.vesti.ru

Китай планирует запустить на Луну спутник "Чанъэ-5" 30 ноября этого года, сообщил РИА Новости директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун.

"Третий пуск ракеты–носителя "Великий поход-5" со спутником "Чанъэ-5" состоится в конце ноября, приблизительно 30 ноября. Пока мы так планируем", – сказал Сюй Яньсун на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.

Китай в рамках своей лунной программы планирует запуск с помощью своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") спутника "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю.

 
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Чанчжэн

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 14:16
  • 29
Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций (JB Press, Япония)
  • 08.06 14:13
  • 79
"Мы опоздали с внедрением цифровых технологий"
  • 08.06 14:05
  • 28
Застрявшие «Буревестники» вернут в серию
  • 08.06 13:43
  • 5
АО «Концерн «Вега» необоснованно отказалось от заключения контракта
  • 08.06 13:24
  • 9
Рогозин: Россия будет полностью закрыта противоракетным куполом
  • 08.06 12:18
  • 32
Перспективный двигатель ПД-35 для гражданской авиации разработают в течение шести лет
  • 08.06 12:07
  • 12
Российские УДК с возможностями ПЛО и ПКО
  • 08.06 11:59
  • 7
Замглавы Минобороны Борисов перечислил требования к ПАК ДА
  • 08.06 11:44
  • 1
Путин дополнил закон о контрактной системе госзакупок положением о воинских перевозках
  • 08.06 11:33
  • 45
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 08.06 11:22
  • 2
Хризантемы для Терминатора
  • 08.06 11:07
  • 3
Первые два Ми-38 будут поставлены Минобороны РФ в ближайшее время
  • 08.06 10:49
  • 6
В России разработают боевые вертолеты с учетом сирийского опыта
  • 08.06 09:17
  • 2
Солдаты двух стихий
  • 08.06 08:59
  • 30
Новая российская ракета класса "воздух–воздух" угрожает ВВС США
другие обсуждаемые темы