Китай запустит на Луну спутник Чанъэ-5 30 ноября
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Запуск экспериментального спутника SJ-11-04 на ракете-носителе "Чанчжэн-2C".
Источник: www.vesti.ru
Китай планирует запустить на Луну спутник "Чанъэ-5" 30 ноября этого года, сообщил РИА Новости директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун.
"Третий пуск ракеты–носителя "Великий поход-5" со спутником "Чанъэ-5" состоится в конце ноября, приблизительно 30 ноября. Пока мы так планируем", – сказал Сюй Яньсун на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.
Китай в рамках своей лунной программы планирует запуск с помощью своей самой мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") спутника "Чанъэ-5", который должен будет совершить посадку на лунную поверхность, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю.
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07.06.2017
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