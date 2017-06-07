Южная Корея может на год отложить размещение американской системы ПРО



21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.

Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS 21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS

Южная Корея приостановила размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, правительство страны изучает ее влияние на окружающую среду, сообщает информационное агентство RNS со ссылкой на BBC.

"Развертывание американской системы ПРО THAAD может быть отложено на год", — говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре пусковые установки, которые недавно были доставлены в страну, не будут размещены. Две уже установленные пусковые установки останутся на месте.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что развертывание элементов глобальной системы противоракетной обороны США в Южной Корее не поможет решить северокорейскую ядерную проблему и приведет к гонке ракетных вооружений.

Как сообщали ранее южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM. Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.