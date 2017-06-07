Евросоюз создаст единый оборонный фонд с бюджетом в €5,5 млрд
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Флаги стран Евросоюза
Источник: www.autonews.ru
Еврокомиссия объявила о создании Европейского оборонного фонда, бюджет которого после 2020 года составит €5,5 млрд в год, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
"Европейский оборонный фонд будет содействовать сотрудничеству государств-членов (Евросоюза. — RNS) и экономии средств в производстве современных оборонных технологий и оборудования", — говорится в сообщении Еврокомиссии. "Фонд будет координировать, дополнять и усиливать национальные инвестиции в оборону. С помощью объединения ресурсов государства-члены могут добиться большей отдачи и разработать такие технологии и оборудование, которые невозможно было бы сделать в одиночку", — добавили в пресс-службе.
В сентябре 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о планах по созданию единого фонда для стимулирования исследований в сфере обороны.
Месяцем ранее бывший итальянский министр иностранных дел Паоло Джентилони и министр обороны страны Роберта Пинотти выступили с инициативой создания "оборонного Шенгена" с "многонациональной европейской армией" и общими механизмами управления и бюджетом. Соответствующий шаг, по словам министров, должен обеспечить защиту от растущей террористической угрозы и на фоне выхода Великобритании из состава ЕС.
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07.06.2017
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