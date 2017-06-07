BriteCloud: приманки для "самых умных" ракет

Истребители F-16 и F-15 смогут эффективно защищаться даже от самых современных ракет. Сегодня, 7 июня, портал defenseworld.net сообщил о том, что итальянская компания Leonardo провела успешное испытание своих ложных радиоэлектронных целей BriteCloud 218 на американских истребителях F-16.

Тестирование радиоэлектронных приманок BriteCloud 218 проходило на истребителе F-16 датских ВВС. Системы защиты самолета обнаружили, что он находится на прицеле радиолокационной системы наведения ракеты класса "поверхность-воздух". После этого с самолета была выпущена ложная цель, и система наведения ракеты "переключилась" на BriteCloud 218.

Компьютерное изображение ложной радиоэлектронной цели BriteCloud 218. Источник: defenseworld.net

В компании Leonardo указывают, что BriteCloud 218 – первая система ложных радиоэлектронных целей, прошедшая полевые испытания. Благодаря небольшому размеру "приманка" совместима со стандартными пусковыми установками для ложных тепловых целей и не требует доработки систем истребителей. При отделении от самолета BriteCloud 218 начинает излучать мощные радиосигналы, и системы наведения ракет перенацеливаются на нее.

Учитывая то, что истребители F-16 используют тот же тип пусковых установок для ложных целей, что и F-15, а также ряд других самолетов, в Leonardo надеются получить большой объем заказов на BriteCloud 218.