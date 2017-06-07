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Индия подтверждает переговоры с РФ по поводу совместного производства автоматов - посол

08.06.2017 Интерфакс-АВН 663 0
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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников"
Источник: © EPA/SERGEI ILNITSKY

Ханты-Мансийск. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Индийские компании ведут переговоры с АО "Концерн "Калашников" о совместном производстве автоматов, сообщил в среду агентству "Интерфакс" посол Индии в РФ Панкадж Саран.

"Да, есть такие компании, которые заинтересованы во взаимодействии с "Калашниковым". Они поддерживают прямой контакт с ними. У них сейчас ведутся переговоры. Нам просто нужно подождать и увидеть, какие будут результаты этих переговоров, поскольку это коммерческие и технические вопросы", - сказал П.Саран в кулуарах международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

Посол не уточнил названия индийских компаний, которые ведут переговоры с концерном "Калашников". "Это вопрос к нашим военным", - сообщил П.Саран.

Накануне генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко сообщил "Интерфаксу-АВН", что в настоящее время рассматривается возможность создания в Индии совместного предприятии по производству автоматов.

"Мы готовы к сотрудничеству с любой компанией, которая будет обладать необходимыми разрешениями от государственных органов Индии и реальной возможностью организовать такое производство", - сказал он.

"Разумеется, лицензионное производство подразумевает передачу технологий", - заявил А.Криворучко.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% были выкуплены частными инвесторами - гендиректором "Калашникова" Алексеем Криворучко и совладельцами ЗАО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым и Искандером Махмудовым.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей

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