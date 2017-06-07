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Глава ОАК: Мировой спрос на сегмент МС-21 в ближайшие 20 лет составит 15 тыс самолетов

08.06.2017 Прайм 252 0
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МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

Мировой спрос на среднемагистральные самолеты категории, в которую входит МС-21, составят в ближайшие 20 лет порядка 15 тысяч лайнеров, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на совещании с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Сегмент, в который входит самолет МС-21, был определен ОАК как самый емкий сегмент российского рынка. "По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 спрос составит порядка 15 тысяч новых самолетов", - сказал Слюсарь.

Он отметил, что параметры самолета ставят его в условия жесточайшей конкуренции с Boeing и Airbus. Самолет планируется вывести на мировой рынок параллельно с разработками китайской стороны и тем самым разрушить существующую на рынку дуополию.
07.06.2017
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Страны
Китай
Россия
Компании
Airbus
Boeing
ОАК
Персоны
Медведев Дмитрий
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21

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