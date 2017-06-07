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Доля выручки ОАК от продажи гражданских самолетов должна вырасти до 18%

08.06.2017 ИА Финмаркет 178 0
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Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорации (ОАК) будет наращивать производство гражданских самолетов в связи со снижением военных заказов.

"Продажи гражданских самолетов в прошлом году обеспечили 17% выручки, в нынешнем году доля должна вырасти до 18%", - заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. на совещании по поддержке авиастроения с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По словам Ю.Слюсаря, "основной тренд в портфеле бизнесов для корпорации - это снижение уровня производства и продажи боевых самолетов".

Он отметил, что после масштабного перевооружения армии количество боевых самолетов на заказ будет снижаться.

"Плюс к этому, добавляется и окончание контракта с нашими крупнейшими партнерами по линии ВТС - Индия, Китай, Алжир. Поэтому для нас стратегия, связанная с увеличение количества производства гражданских самолетов - это по большому счету стратегия выживания", - подчеркнул глава ОАК.

Он также отметил, что 2017 год может стать первым безубыточным годом для корпорации.

"Мы последовательно решаем программу повышения финансово-экономической стабильности корпорации. В последние годы у нас стабильно растет выручка: за 2015 год она составила 352 млрд рублей; в 2016 году - уже 417 млрд рублей. В этом году корпорация, несмотря на существенную загрузку по запуску новых продуктов, по МС-21, развития дальнейшего программы по SSJ-100, мы подошли к уровню безубыточности", - сказал он.
07.06.2017
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принадлежат ИА Финмаркет
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Страны
Алжир
Индия
Китай
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ОАК
Персоны
Медведев Дмитрий
Слюсарь Юрий
Проекты
МС-21

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