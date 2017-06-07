Индия планирует закупить во Франции фюзеляжи 30 истребителей-бомбардировщиков Jaguar

Как пишет ресурс "Defens’Aero" в материале "La France va revendre une trentaine de Jaguar à l'Inde", в то время как во Франции ведутся переговоры о продаже частным компаниям 80 фюзеляжей истребителя Dassault Mirage F1, другие самолеты, ранее стоявшие на вооружении ВВС Франции, также могут покинуть страну. По информации источников ресурса, Франция ведет переговоры с ВВС Индии о продаже 30 фюзеляжей истребителей-бомбардировщиков Sepecat Jaguar, которые до июля 2005 года эксплуатировались в ВВС Франции. Хотя еще не подписано никаких документов, ресурсу было заявлено, что переговоры между различными участниками будущей сделки продвигаются успешно.

Первый истребитель-бомбардировщик ВВС Индии Jaguar IS (бортовой номер JS163), модернизированный по программе DARIN III, в первом полете. Бангалор,25.04.2015 (с) aermech.in

Эти фюзеляжи не будут возвращаться в летное состояние, но их будут использовать в качестве доноров запчастей для парка бомбардировщиков Jaguar IM/IS и Jaguar T ВВС Индии, которые в местных ВВС получили наименование Shamsher.

На сегодняшний день, согласно данным справочника World Air Forces 2017, в составе ВВС Индии имеется 130 самолетов Jaguar IM/IS в боевых частях и 30 Jaguar Т для обучения. Большая часть этих самолетов с недавних пор проходит крупную модернизацию по программе DARIN III, за которую отвечает индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL). В ее ходе самолеты получат новое бортовое оборудование, ядром которого является новая прицельно-навигационная система DARIN III, а также новый бортовой комплекс обороны (БКО).

В кабине летчики-истребители получат наконец новый автопилот, более точный и надежный, чем прежний, многофункциональные цветные мониторы, а также нашлемную систему отображения информации, адаптированную к новому оборудованию.

Гидравлическая система управления будет заменена на электрическую. Эта глубокая модернизация позволит летчикам вести более маневренный пилотаж, а также позволит достичь лучшей реакции самолета на органы управления полетом.

Из вооружения индийские Jaguar получат бортовой компьютер, способный применять и использовать более широкую гамму вооружения, а также управляемые авиабомбы с лазерной и GPS системой наведения.

По данным сайта Aerobuzz, Jaguar получат новый БКО с датчикам обнаружения в радиолокационном, инфракрасном и оптическом диапазонах.

Контейнер с системой обороны позволит отражать новые угрозы, исходящие от ракет "земля-воздух" и "воздух-воздух", недавно принятых на вооружение, а также комплексом мер противодействия, адаптированного под новые угрозы. Этот контейнер также может быть использован для постановки активных помех.