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Министерство обороны Нигерии получает бронеавтомобили Typhoon и Spartan

08.06.2017 bmpd.livejournal.com 241 0
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Как сообщило 2 июня 2017 года Управление портов Нигерии (Nigerian Ports Authority), в порт Тин Кан в Лагосе была доставлена первая партия в 25 единиц из 177 бронированных машин, заказанных министерством обороны Нигерии. Партия в порту была принята и проинспектирована министром обороны Нигерии

Судя по снимку, в Нигерию были доставлены бронированные машины Typhoon и Spartan производства канадско-эмиратской группы Streit Group. Сообщается, что машины были изготовлены в ОАЭ (видимо, на главном предприятии Streit Group Ras Al Khaimah (RAK) Manufacturing Facility в Рас-эль-Хайма). Оба типа машин уже эксплуатируются в некоторых количествах нигерийской армией, а Spartan - еще с 2011 года используются полицией Нигерии.

Прибывшие в Нигерию бронированные машины Typhoon и Spartan производства канадско-эмиратской группы Streit Group. Лагос,02.06.2017 (с) Nigerian Ports Authority
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Канада
Нигерия
ОАЭ
Продукция
C-27J
RAK
Компании
Минoбороны РФ

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