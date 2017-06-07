Министерство обороны Нигерии получает бронеавтомобили Typhoon и Spartan

Как сообщило 2 июня 2017 года Управление портов Нигерии (Nigerian Ports Authority), в порт Тин Кан в Лагосе была доставлена первая партия в 25 единиц из 177 бронированных машин, заказанных министерством обороны Нигерии. Партия в порту была принята и проинспектирована министром обороны Нигерии

Судя по снимку, в Нигерию были доставлены бронированные машины Typhoon и Spartan производства канадско-эмиратской группы Streit Group. Сообщается, что машины были изготовлены в ОАЭ (видимо, на главном предприятии Streit Group Ras Al Khaimah (RAK) Manufacturing Facility в Рас-эль-Хайма). Оба типа машин уже эксплуатируются в некоторых количествах нигерийской армией, а Spartan - еще с 2011 года используются полицией Нигерии.

Прибывшие в Нигерию бронированные машины Typhoon и Spartan производства канадско-эмиратской группы Streit Group. Лагос,02.06.2017 (с) Nigerian Ports Authority