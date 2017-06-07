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Thales рассматривает возможность поставки в Индию РЛС и беспилотных летательных аппаратов

08.06.2017 bmpd.livejournal.com 193 0
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Французская группа Thales заинтересована в поставках беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и РЛС собственного производства в Индию, пишет индийская газета "The Economic Times".

Многоцелевая авиационная радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой Thales Searchmaster (c) www.thalesgroup.com

По информации высокопоставленного представителя компании, в настоящее время Thales ведет переговоры с индийскими партнерами, которым требуется около 200 БЛА.

"Мы находимся в стадии обсуждения данных вопросов с несколькими индийскими компаниями и рассматриваем возможности для сотрудничества", - отметил вице-президент Thales по стратегическим проектам Тибо Тронкар (Thibault Trancart).

"Мы организовали BEL-Thales Systems Limited (BTSL) - совместное предприятие между индийской Bharat Electronics Limited и Thales, которое занимается разработкой радиолокационных станций (РЛС) управления огнем".

Представитель компании также рассказал, что страны Юго-Восточной Азии проявляют большой интерес многоцелевой РЛС Searchmaster с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и модульной конструкцией.

"Индия может стать основным покупателем РЛС Searchmaster", - отметил Тронкар.

Помимо этого Thales объявила о том, что поставки в Индию 36 РЛС с АФАР RBE2 для истребителей Dassault Rafale начнутся в 2019 году.
07.06.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Thales
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АФАР
БПЛА

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