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AФАР станет основой модернизации истребителей F-16

08.06.2017 Военный паритет 251 0
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APG-83 SABR
Интеграция РЛС APG-83 SABR на истребитель F-16 для испытаний
Источник: U.S. Air Force/Christopher Okula

ВВС США выбрали радар с активной ФАР APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR) компании Northrop Grumman для модернизации истребителей F-16, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (7 июня).

Компания получила контракт на обновление 72 истребителей этого типа, состоящих на вооружении ВВС Национальной гвардии США. Компания отмечает, что интеграция этой РЛС на F-16 критически важна и обеспечивает самолету значительное тактическое превосходство, отныне станут еще более оживленными переговоры с иностранными операторами этого истребителя, желающих провести его модернизацию. Замена старой РЛС на новую продлевает "эксплуатационную жизнеспособность" самолета и приближает его боевые возможности к истребителям пятого поколения.

Чем больше мощность процессора, скорость обработки данных и режимов работы РЛС тем больше целей самолет может обнаруживать, причем на больших расстояниях, чем на старой. Кроме того, радар способен эффективно работать в "агрессивных средах электронных помех", имеет высокую разрешающую способность в режиме синтезированной апертуры, в котором четкость картинки играет решающую роль по идентификации цели и точности ее поражения.

APG-83 SABR выбран растущим количеством иностранных клиентов и является базой модернизации при переводе F-16 в новейший стандарт Block 70. В конце 2016 года компания начала поставки этих радаров иностранному оператору.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
F-16
Компании
Northrop Grumman

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