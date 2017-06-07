Кораблестроительная программа Китая (2010-2024 годы)



Сразу три корвета проекта 056/056А, находящихся в достройке на плаву для ВМС НОАК на китайском судостроительном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне (Люйшуне). Ближайшим стоит практически законченный корвет проекта 056 "Хэцзэ" (菏泽, бортовой номер "512", шестой корабль постройки данной верфи). У его борта ближе к берегу ошвартованы спущенные на воду в один день 14.09.2016 два корвета модифицированого проекта 056А (седьмой и восьмой корветы, строящиеся в Даляне). Октябрь 2016 года

Источник: haoganfw.com Сразу три корвета проекта 056/056А, находящихся в достройке на плаву для ВМС НОАК на китайском судостроительном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне (Люйшуне). Ближайшим стоит практически законченный корвет проекта 056 "Хэцзэ" (菏泽, бортовой номер "512", шестой корабль постройки данной верфи). У его борта ближе к берегу ошвартованы спущенные на воду в один день 14.09.2016 два корвета модифицированого проекта 056А (седьмой и восьмой корветы, строящиеся в Даляне). Октябрь 2016 годаИсточник: haoganfw.com

Сегодня британская информационная группа IHS Jane's представила на канале YouTube свое видения развития китайской кораблестроительной программы в период 2010-2014 годов, сообщает "Военный Паритет".

Объем средств на строительство кораблей и подлодок за 14-летний период составит 101,272 млрд долл США. Пик расходов пришелся на 2016 год - почти 9 млрд долл. В графике представлены расходы на строительство ПЛАРБ, АПЛ и НАПЛ, авианосцев, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных кораблей, судов снабжения и других.

За 14 лет на строительство эсминцев будет направлено 27,176 млрд долл, или 26,83% от всех расходов на техническое оснащение ВМС (в 2015 - 2,649 млрд). Таким образом, строительство эсминцев является крупнейшей по стоимости статьей расходов. Строительство АПЛ потребует 10,819 млрд долл (в 2015 - 1,062 млрд долл). Программа строительства корветов также составляет заметную долю в структуре расходов - 5,499 млрд долл, или 5,43% (в 2015 - 898,95 млн долл), они будут идти также на замену такого класса боевых единиц как ракетные катера.