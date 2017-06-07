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Кораблестроительная программа Китая (2010-2024 годы)

08.06.2017 Военный паритет 406 0
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Корветы проекта 056/056А
Сразу три корвета проекта 056/056А, находящихся в достройке на плаву для ВМС НОАК на китайском судостроительном предприятии Dalian Liaonan Shipyard в Даляне (Люйшуне). Ближайшим стоит практически законченный корвет проекта 056 "Хэцзэ" (菏泽, бортовой номер "512", шестой корабль постройки данной верфи). У его борта ближе к берегу ошвартованы спущенные на воду в один день 14.09.2016 два корвета модифицированого проекта 056А (седьмой и восьмой корветы, строящиеся в Даляне). Октябрь 2016 года
Источник: haoganfw.com

Сегодня британская информационная группа IHS Jane's представила на канале YouTube свое видения развития китайской кораблестроительной программы в период 2010-2014 годов, сообщает "Военный Паритет".



Объем средств на строительство кораблей и подлодок за 14-летний период составит 101,272 млрд долл США. Пик расходов пришелся на 2016 год - почти 9 млрд долл. В графике представлены расходы на строительство ПЛАРБ, АПЛ и НАПЛ, авианосцев, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных кораблей, судов снабжения и других.

За 14 лет на строительство эсминцев будет направлено 27,176 млрд долл, или 26,83% от всех расходов на техническое оснащение ВМС (в 2015 - 2,649 млрд). Таким образом, строительство эсминцев является крупнейшей по стоимости статьей расходов. Строительство АПЛ потребует 10,819 млрд долл (в 2015 - 1,062 млрд долл). Программа строительства корветов также составляет заметную долю в структуре расходов - 5,499 млрд долл, или 5,43% (в 2015 - 898,95 млн долл), они будут идти также на замену такого класса боевых единиц как ракетные катера.
07.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Великобритания
Китай
США
Проекты
Авианосец

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